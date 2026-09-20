Un israelí es herido de gravedad en un tiroteo en Cisjordania y otros sucesos en Oriente Medio

Un hombre israelí resultó herido de gravedad en un ataque a tiros en Cisjordania, y el ejército israelí llevó a cabo una amplia redada en la parte norte del territorio ocupado, manifestaron funcionarios el domingo.

Mientras tanto, Egipto, Jordania y Kuwait condenaron a los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, después de que dispararan un misil balístico contra la capital saudí el sábado.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio.

Un israelí resulta herido en un tiroteo en Cisjordania

Un hombre de 30 años resultó herido de gravedad en un ataque a tiros en el norte de Cisjordania el domingo por la mañana, horas antes de la festividad de Yom Kippur, considerada ampliamente el día más sagrado del calendario judío. El ejército israelí indicó que el atacante abrió fuego desde un vehículo y luego huyó a pie.

El ejército instaló varios controles de carretera en la zona.

Antes del ataque, tropas israelíes realizaron una gran operación antiterrorista en la localidad de Al-Mughayyir, en el norte de Cisjordania. Funcionarios palestinos señalaron que al menos 28 personas fueron detenidas.

Las tensiones se han disparado en Cisjordania y los ataques de colonos israelíes extremistas contra palestinos han aumentado de forma exponencial, envalentonados por políticos de derecha ultranacionalistas en el gobierno de Israel.

Naciones árabes y musulmanas condenan el ataque hutí contra Riad

Egipto, Jordania y Kuwait afirmaron que el ataque hutí contra Riad fue una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales y una violación del derecho internacional. Los países, en comunicados separados, indicaron que sus gobiernos están con Arabia Saudí en apoyo de su soberanía y de la protección de sus civiles.

La Liga Musulmana Mundial también condenó el ataque contra civiles y la infraestructura civil por considerarlo una violación de “todos los valores religiosos, así como de las leyes y normas internacionales y humanitarias”.

Fue la primera vez que la capital saudí ha sido atacada desde que la escalada de los combates con los rebeldes respaldados por Irán abrió un nuevo frente en la guerra de Irán. Arabia Saudí dijo que el ataque fue interceptado. Algunos residentes en Riad oyeron una explosión y, más tarde, algunos vieron una columna de humo cerca del aeropuerto. No hubo reportes de víctimas ni de daños.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.