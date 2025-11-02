Ministro iraquí pide desarme de milicia kurda en el norte

El ministro de Relaciones Exteriores de Irak instó el domingo a los combatientes separatistas kurdos que se han retirado al norte del país tras llevar a cabo una insurgencia de décadas en Turquía a desarmarse.

El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, comenzó a deponer las armas en julio en una ceremonia simbólica en el norte de Irak después de retirar a sus combatientes de Turquía a Irak como parte de un esfuerzo de paz con Ankara.

Sin embargo, según el ministro iraquí Fuad Hussein, elementos armados del PKK permanecen en el norte de Irak, especialmente en Sinjar y Makhmur.

Hablando el domingo durante una conferencia de prensa conjunta en Bagdad con su homólogo turco, Hakan Fidan, Hussein afirmó: "Apoyamos el acuerdo entre Turquía y el PKK y esperamos la implementación de este acuerdo y la resolución del problema del PKK".

Dijo que el asunto de los "elementos del PKK" en el norte de Irak fue discutido con Fidan.

Fidan expresó que Turquía espera que el PKK termine sus operaciones armadas en Irak y se retire de allí, así como de partes de Irán y Siria.

"Estamos trabajando estrechamente con Irak, y agradezco tanto a Irak como a la región del Kurdistán por su cooperación en este sentido", manifestó.

Sabri Ok, miembro de la organización paraguas kurda, la Unión de Comunidades del Kurdistán, dijo esta semana que todas las fuerzas del PKK en Turquía estaban siendo retiradas a áreas en el norte de Irak "para evitar enfrentamientos o provocaciones".

Hussein comentó que se están firmando 26 memorandos de entendimiento bilaterales relacionados con energía y seguridad, así como un acuerdo crítico de rehabilitación del agua, tras conversaciones el mes pasado.

Los vuelos entre Irak y Turquía se reanudarán el lunes, poniendo fin a una suspensión que duró más de dos años, dijo un funcionario del Aeropuerto Internacional de Sulaymaniyah a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato.

El PKK anunció en mayo que se disolvería y renunciaría al conflicto armado, poniendo fin a cuatro décadas de hostilidades con Turquía. El movimiento se produjo después de que el líder del PKK, Abdullah Öcalan, quien ha estado encarcelado en una isla cerca de Estambul desde 1999, instara a su grupo en febrero a convocar un congreso y disolverse y desarmarse formalmente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.