Ministro de Defensa de Israel dice que la Ciudad de Gaza podría ser destruida

Associated Press
Viernes, 22 de agosto de 2025 02:54 EDT
MOR-GEN ORIENTE MEDIO-GUERRAS-GAZA (AP)

El ministro israelí de Defensa advirtió el viernes que la Ciudad de Gaza podría ser destruida a menos que Hamás acepte los términos de Israel, mientras el país se prepara para una ofensiva ampliada en la zona.

Un día después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijera que autorizaría al ejército a tomar la ciudad, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que la ciudad más grande del enclave podría "convertirse en Rafah y Beit Hanoun", zonas que quedaron reducidas a escombros antes en la guerra.

“Las puertas del infierno se abrirán pronto sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra”, escribió Katz en un mensaje en la red social X.

Además, reiteró las demandas de alto el fuego de Israel: la liberación de todos los rehenes y el desarme completo de Hamás.

Hamás ha dicho que liberaría a los cautivos a cambio del final de la guerra, pero rechaza el desarme sin la creación de un Estado palestino.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

