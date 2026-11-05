Miles de soldados continúan desplegados en Yakarta entre tensiones por escándalo de escuchas

Las autoridades indonesias ordenaron a miles de policías y militares que prestaran seguridad el jueves para un juicio en el que participa el expresidente Joko Widodo, en medio de fuertes tensiones en la capital por las acusaciones de que altos mandos habían participado en la interceptación de conversaciones telefónicas del actual presidente.

Tres generales de alto rango ya han sido detenidos en el escándalo de escuchas, entre ellos el general Listyo Sigit Prabowo, quien el mes pasado fue nombrado jefe de gabinete del presidente, Prabowo Subianto.

Listyo se desempeñó anteriormente como jefe de la policía nacional durante el mandato Widodo, aunque el expresidente no ha sido implicado en la investigación por las escuchas. Además del presidente Prabowo, hay acusaciones de que funcionarios del gabinete, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y ejecutivos empresariales también fueron sometidos a vigilancia no autorizada.

La policía alega que las escuchas no autorizadas ocurrieron entre 2025 y 2026, después de que Prabowo fuera elegido y mientras Listyo aún era jefe de la policía nacional. También fueron detenidos el inspector general Ahrie Sonta Nasution, jefe de la División Jurídica de la Policía Nacional, y el inspector general Eko Hadi Santoso, instructor principal del Instituto de Educación y Entrenamiento de la Policía Nacional.

El gobierno ha movilizado a más de 20.000 efectivos a Yakarta desde que arrestó a los generales y el jueves indicó que se había desplegado a 6.770 agentes de policía y personal militar para asegurar la comparecencia de Widodo. Widodo fue citado a declarar en un juicio por difamación derivado de acusaciones de que utilizó un diploma universitario falso. El juicio no está relacionado con el actual caso de escuchas.

El expresidente fue recibido por cientos de sus simpatizantes cuando llegó por la mañana al Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental, quienes corearon mensajes de aliento mientras entraba al edificio.

El palacio presidencial ha señalado que las escuchas estaban siendo consideradas como un “acto de traición” que puso en peligro los intereses del Estado, pero no ha vinculado el despliegue de tropas a Yakarta con el caso.

El jefe de la policía de Yakarta Oriental, Alfian Nurrizal, dijo el jueves que el despliegue de miles de agentes de policía y personal militar fue simplemente una medida de precaución debido a posibles riesgos de seguridad y a las grandes multitudes, y que la mayoría de las fuerzas se mantenían en espera.

“El despliegue real se ajustaría según las condiciones en el tribunal”, afirmó Nurrizal.

A pesar del número de tropas enviadas a Yakarta, tampoco se ha observado una presencia militar visible en las calles, y las autoridades han indicado que la mayoría se mantiene en reserva en cuarteles y otras instalaciones.

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David Rising en Bangkok contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.