La comisión electoral de Israel dice que no halló fraude en la votación de la semana pasada

La comisión electoral central de Israel afirma que no encontró fraude en la votación de la semana pasada, lo que supone un golpe para los intentos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de desacreditar los resultados.

Netanyahu y sus partidarios afirmado repetidamente y sin fundamento de que los partidos liderados por árabes “robaron” la votación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.