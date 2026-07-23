Mejora la inseguridad alimentaria en Gaza, pero desnutrición sigue en niveles de crisis

La inseguridad alimentaria en Gaza ha mejorado desde que el año pasado se declaró hambruna en partes del territorio palestino, pero las condiciones siguen en niveles de crisis y podrían volver a caer en una catástrofe, advirtió el jueves la principal agencia mundial en el tema.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, o IPC, indicó que la reducción de los combates, así como el hecho de que Israel permitiera el ingreso de más ayuda, han impulsado las mejoras. Pero añadió que el consumo de alimentos seguía siendo inadecuado para la mayoría de los 2,1 millones de personas que viven en el enclave devastado por la guerra.

La designación subraya que las condiciones en Gaza han mejorado de forma notable desde el año pasado pero al mismo tiempo siguen en niveles de crisis sin perspectivas inmediatas de recuperación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.