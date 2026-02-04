Legisladores filipinos rechazan intento de destituir a Marcos

Los legisladores filipinos desestimaron el miércoles dos denuncias de juicio político contra el presidente Ferdinand Marcos Jr al considerarlas "insuficientes en sustancia".

Los congresistas habían evaluado acusaciones contra el mandatario de una serie de delitos, incluyendo su participación en corrupción a gran escala.

Marcos y la vicepresidenta Sara Duterte enfrentaban denuncias separadas de impugnación ante la Cámara de Representantes, que está dominada por los aliados del presidente. Al menos dos denuncias han sido presentadas contra Duterte, principalmente por presunta corrupción, pero no está claro cuándo se abordarán.

Los dos líderes fueron antiguos aliados que luego se vieron envueltos en disputas políticas intensas, profundizando las divisiones en una de las democracias más complejas de Asia.

Después de días de deliberaciones, el comité de justicia de la Cámara votó para desestimar las denuncias contra Marcos presentadas por activistas de izquierda y un abogado. La mayoría de sus 46 miembros argumentaron que la mayoría de las acusaciones serían difíciles de validar, no implicaban directamente al presidente o no encajaban claramente en los motivos constitucionales para el juicio político y las descartaron "por insuficiencia en sustancia".

Una de las acusaciones citaba a un exlegislador de la Cámara, Zaldy Co, quien, en videos en Facebook, acusó al presidente de recibir sobornos para proyectos de control de inundaciones. Co, quien ha sido implicado en el escándalo de corrupción, no pudo ser localizado. Ha negado cualquier delito, pero ha sido buscado por la policía en el país y en el extranjero después de que un tribunal anticorrupción emitiera una orden de arresto en su contra el año pasado.

Marcos acogió con satisfacción la decisión. La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, afirmó: "Estamos contentos de que se haya seguido el proceso y de que los legisladores reconocieran la verdad real".

Renato Reyes, uno de los denunciantes de la alianza política de izquierda Bayan, declaró que la decisión de la Cámara "descarriló la rendición de cuentas".

"Estábamos preparados para presentar pruebas en la siguiente etapa", expresó Reyes. "Lo único que se requería en la etapa actual era un recuento de los delitos que constituyen traición a la confianza pública".

Según la ley filipina, los opositores que busquen destituir a cualquier alto funcionario tendrían que esperar un año antes de poder intentar otro juicio político.

El año pasado, la Cámara votó para destituir a la vicepresidenta y envió el caso al Senado para juicio.

Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó posteriormente que la Cámara violó una norma constitucional que establece que solo un caso de juicio político podría ser procesado por ella en un solo año.

Duterte sobrevivió al intento de destitución del año pasado debido a la tecnicidad legal. Dos grupos de opositores volvieron a presentar denuncias de juicio político por separado contra ella el lunes después de que expirara el período de prohibición de un año.

Las denuncias se centraron en su presunto uso ilegal y mal manejo de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) en fondos confidenciales de la oficina de la vicepresidenta, y también de su tiempo como secretaria de educación bajo el mandato de Marcos. Ella ha negado en general cualquier delito, pero se ha negado a proporcionar explicaciones detalladas en investigaciones congresionales pasadas.

La amenaza de Duterte en una conferencia de prensa en línea en noviembre de 2024 de mandar a asesinar al presidente, su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella fuera asesinada en medio de sus disputas también fue citada en una de las denuncias de juicio político.

La vicepresidenta es hija del expresidente Rodrigo Duterte, quien supervisó sangrientas represiones antidrogas mientras estuvo en el cargo de 2016 a 2022. Fue arrestado y detenido en Holanda por la Corte Penal Internacional el año pasado por presuntos crímenes contra la humanidad.

