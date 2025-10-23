La policía de Camboya arresta a 57 surcoreanos por presuntos vínculos con estafas en línea

La policía camboyana anunció el jueves la detención de 57 ciudadanos surcoreanos por presuntos vínculos con una organización de estafas en línea en el país del sudeste asiático.

Los arrestos ocurrieron el miércoles cuando la policía allanó un edificio en las afueras de la capital, Nom Pen. La policía encontró a 86 personas trabajando en el complejo, incluidos 57 ciudadanos surcoreanos y 29 chinos, según un comunicado del jueves de la Secretaría de la Comisión para Combatir las Estafas en Línea de Camboya.

Un grupo de legisladores surcoreanos que estaba de visita asistió a la redada. La delegación, liderada por Kim Seok-ki, llegó a Camboya el martes como parte de una inspección parlamentaria in situ sobre reportes de presuntas estafas laborales, confinamiento ilegal y tortura de ciudadanos surcoreanos en Camboya.

Es la segunda delegación reciente de Corea del Sur que visita Camboya después de un grupo la semana pasada liderado por el viceministro de Exteriores, Kim Jina.

El viernes de la semana pasada, Camboya repatrió a unos 50 surcoreanos que habían sido arrestados formalmente como sospechosos de trabajar para organizaciones de estafas en línea.

Ellos están entre los 64 surcoreanos detenidos en Camboya en los últimos meses y trasladados a Corea del Sur en un vuelo chárter el sábado. Al llegar, fueron detenidos mientras la policía investigaba si se unieron voluntariamente a las organizaciones de estafas en Camboya o fueron forzados a trabajar allí.

La repatriación sigue a la muerte de un estudiante surcoreano que, según reportes, fue obligado a trabajar en un centro de estafas en Camboya. Su muerte provocó indignación pública en Corea del Sur, lo que llevó al gobierno a enviar una delegación a Nom Pen para conversaciones sobre una respuesta conjunta.

Las estafas en línea, muchas de ellas realizadas desde países del sudeste asiático, han aumentado de forma drástica desde la pandemia de COVID-19 y han producido dos grupos de víctimas: las decenas de miles de personas que han sido forzadas a trabajar como estafadores bajo amenaza de violencia, y los objetivos de su fraude. Los grupos de monitoreo dicen que las estafas en línea generan miles de millones de dólares anualmente a las bandas criminales internacionales.

La Agencia Nacional de Policía de Corea dijo el martes que los tribunales locales hasta ahora han emitido órdenes de arresto para 49 de los 64 repatriados. Dijo que un tribunal revisará si aprueba arrestos para otros diez el martes. La policía dijo anteriormente que esas 59 personas fueron acusadas de participar en actividades de fraude en línea como estafas románticas, programas de inversión falsos o phishing de voz, aparentemente dirigidos a compatriotas surcoreanos en su país.

El comunicado del jueves de la Secretaría de la Comisión para Combatir las Estafas en Línea de Camboya dijo que la policía confiscó 126 laptops y 30 celulares en la redada.

Señaló que la policía camboyana compartió con la delegación parlamentaria coreana materiales que mostraban que los ciudadanos coreanos que trabajaban en el centro de estafas lo hacían voluntariamente, sin fuerza ni intimidación.

En los últimos cuatro meses, la policía ha allanado 92 ubicaciones en 18 provincias y arrestado a 3.455 personas de 20 nacionalidades, según el comunicado. La mayoría eran víctimas y ya han sido deportadas de Camboya. Setenta y cinco personas que se cree están detrás de las estafas han sido acusadas en un tribunal camboyano.

