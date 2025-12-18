Multa de tránsito en barrio ultraortodoxo de Jerusalén desata enfrentamientos con la policía

Un intento de las autoridades israelíes de emitir una rutinaria multa de estacionamiento en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén se tornó violento el jueves, cuando miembros de la comunidad se reunieron rápidamente para protestar, atacando e hiriendo a 13 policías, indicaron las autoridades.

La violencia refleja las crecientes tensiones entre las autoridades israelíes y los judíos ultraortodoxos, conocidos como Haredim, mientras el gobierno considera planes para reclutarlos en el ejército. Recientemente, han estallado enfrentamientos cuando las autoridades israelíes han ingresado a los barrios ultraortodoxos, densamente poblados y aislados.

La policía indicó que los enfrentamientos comenzaron cuando un inspector intentó emitir una multa de estacionamiento y fue recibido con violencia y amenazas. La policía realizó un arresto. Cientos de manifestantes ultraortodoxos llegaron de inmediato, intentando liberar al sospechoso, dañando autos de la policía y lanzando piedras y huevos a los agentes, según informaron.

En respuesta, la policía lanzó granadas aturdidoras, disparó cañones de agua y golpeó a los manifestantes con porras, de acuerdo con videos que circulan en las redes sociales israelíes.

Los residentes acusaron a la policía de intentar arrestar al hombre por no haberse registrado para el servicio militar, una acusación que la policía negó.

Cinco agentes fueron llevados al hospital y varios más resultaron levemente heridos. Hasta la tarde del jueves, la policía informó que había arrestado a cuatro personas e investigaba a varias más.

Fotos que circulan en las redes sociales israelíes muestran un coche volcado y vehículos con parabrisas rotos.

Tras la fundación de Israel, en 1948, a un pequeño número de talentosos eruditos ultraortodoxos se les concedió la exención del servicio militar, que es obligatorio para la mayoría de los judíos. Pero con el impulso de partidos religiosos con gran poder político, la cifra aumentó a lo largo de las décadas.

Muchos israelíes seculares, especialmente aquellos que han participado en múltiples rondas de servicio en la reciente guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás en Gaza, ahora apoyan la eliminación de esa exención y el reclutamiento de los ultraortodoxos.

Sin embargo, las medidas para reclutar a los miembros de ese grupo han sido recibidas con una fuerte oposición y, en ocasiones, violencia por parte de manifestantes religiosos, quienes afirman que servir en el ejército destruirá su forma de vida.

Cerca de 1,3 millones de judíos ultraortodoxos constituyen alrededor del 13% de la población de Israel y se oponen al reclutamiento porque creen que estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos es su deber más importante.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.