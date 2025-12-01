Una ciudad japonesa instala carteles en cuatro idiomas para alertar a turistas sobre ataques de osos

Las autoridades de Kioto instalaron señalización multilingüe en toda la ciudad para advertir a residentes y turistas sobre la presencia de osos, en medio de un fuerte aumento en los avistamientos.

En los carteles amarillos, en inglés, chino, coreano y japonés, se indica qué hacer si una persona se encuentra frente a un oso negro asiático. Entre las recomendaciones, uno de los consejos es agacharse y proteger la cabeza y el cuello.

Un código QR en los avisos dirige al sitio web de la prefectura de Kioto, que registra los avistamientos.

El primer cartel se colocó el sábado frente a la sucursal Yase de la oficina del distrito de Sakyo, después de que se hallaran heces de oso en la zona a inicios de mes.

Además, las autoridades municipales señalaron que habían recibido 112 reportes de avistamientos y otros datos sobre osos entre abril y el 25 de noviembre, frente a los 86 del mismo periodo en 2024.

La señalización se instala mientras Japón vive su periodo más intenso de actividad de osos registrado, con ataques y avistamientos en aumento en todo el país, incluso en zonas muy visitadas por turistas extranjeros.

En este contexto, desde abril de este año, un récord de 13 personas han muerto en ataques, y los medios locales reportan casi a diario incidentes de osos que ingresan a viviendas, deambulan cerca de escuelas e incluso irrumpen en supermercados.

open image in gallery Primer plano de un oso negro en Iwate, en el norte de Japón ( Getty )

Esta semana, la Agencia Nacional de Policía anunció varias medidas de emergencia para ayudar a las prefecturas que enfrentan las incursiones más graves.

La agencia informó que distribuiría 44 rifles y municiones adecuados para el sacrificio de osos a fuerzas policiales en 13 prefecturas, incluidas Akita e Iwate, epicentro del último aumento de incidentes, y que entregaría 790 equipos de protección a los agentes que guían evacuaciones y aseguran las áreas donde se han registrado avistamientos.

Además, el 28 de noviembre, el gabinete aprobó una partida presupuestaria suplementaria de 480 millones de yenes (unos 3,2 millones de dólares) para financiar las medidas.

La policía indicó que el entrenamiento se aplicaría de manera gradual.

A la vez, a inicios de este mes, el ejército fue desplegado en partes del norte de Japón para ayudar a instalar trampas para una matanza selectiva, después de que autoridades locales afirmaran que ya no podían manejar el aumento de ataques.

El incremento en los encuentros se relaciona con varias presiones convergentes. Por un lado, la población de osos en Japón se estima que se ha triplicado desde 2012 debido a la disminución de la caza, mientras la pérdida de hábitat y la falta de alimento agravan el problema. Por otro lado, malas cosechas de bellotas y hayucos están empujando a los osos a entrar en los pueblos en busca de comida antes de la hibernación invernal.

La despoblación rural de Japón, que ha dejado grandes extensiones de tierras agrícolas abandonadas y propiedades cubiertas de maleza, también contribuye al problema al ofrecer refugio y alimento a los osos que deambulan.

open image in gallery Soldados japoneses descargan una jaula para osos desde un camión en Akita ( AP )

En algunas regiones, como Akita, Iwate y Gifu, las autoridades han reportado un aumento de avistamientos de hasta seis veces este año, y los residentes han empezado a llevar cascabeles anti–osos incluso en zonas semiurbanas.

Esto significa que el peligro ya no se limita a pueblos remotos de montaña. De hecho, recientes avistamientos se han registrado cerca del bosque de bambú de Arashiyama, una gran atracción turística en Kioto, y en Shirakawa-go, donde una turista española resultó herida el mes pasado.

En todo Japón, más de 220 personas han resultado heridas por ataques de osos desde abril, la cifra más alta jamás registrada, según NHK.

Traducción de Leticia Zampedri