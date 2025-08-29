Israel declara la ciudad más grande de Gaza como zona de combate y detiene las pausas humanitarias

El ejército de Israel anunció el viernes la suspensión de las pausas a mediodía para permitir la entrega de ayuda humanitaria a la Ciudad de Gaza, que calificó como "una zona de combate peligrosa".

La ciudad era uno de los lugares donde Israel detuvo los combates el mes pasado para permitir la entrada de alimentos y productos de primera necesidad entre las 10 de la mañana y las ocho de la tarde.

Las "pausas tácticas" se aplicaban a la Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, tres lugares donde se refugian cientos de miles de personas desplazadas. El cambio se produce mientras Israel se prepara para ampliar su ofensiva, movilizando a decenas de miles de tropas para tomar la Ciudad de Gaza.

El ejército de Israel no dijo si informó a los residentes o a los grupos de ayuda humanitaria de los planes para reanudar las hostilidades diurnas.

Israel señaló en el pasado que la ciudad es un bastión de Hamás, con una red de túneles que siguen siendo utilizados por insurgentes después de varias incursiones a gran escala previas. Allí están además parte de la infraestructura crítica y las instalaciones de salud de la Franja.

Naciones Unidas dijo el jueves que el sitiado enclave palestino podría perder la mitad de su capacidad hospitalaria si Israel sigue adelante con sus planes de invasión.

