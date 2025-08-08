Israel anuncia plan para capturar la Ciudad de Gaza en una nueva escalada de la guerra

Israel anunció en la madrugada del viernes que planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, en una nueva escalada de su guerra de 22 meses con Hamás. La decisión, adoptada tras una reunión nocturna de altos funcionarios, provocó el rechazo palestino, alimentó los cada vez más numerosos llamados internacionales a poner fin al conflicto y generó preocupación en Israel por la suerte de los rehenes que continúan en manos del grupo insurgente.

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado ya a decenas de miles de personas en Gaza, desplazó a la mayor parte de su población, destruido vastas zonas y empujó al territorio a la hambruna. Casi con toda seguridad, otra gran operación terrestre exacerbaría la catástrofe humanitaria.

Hamás rechazó los planes de Netanyahu en un comunicado y afirmó que la población gazatí "seguirá resistiendo contra la ocupación".

“Ampliar la agresión contra nuestro pueblo palestino no será un paseo", señaló la milicia.

Netanyahu insinúa planes para una guerra aún más amplia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esbozó el jueves planes más radicales durante una entrevista con Fox News, en la que afirmó que el país planeaba hacerse con el control de toda la Franja. Israel ya controla alrededor de tres cuartas partes del devastado enclave.

El plan israelí, que se anunció después de la reunión del Gabinete de Seguridad el jueves por la noche, no llegó a lo que había sugerido Netanyahu, y podría estar pensado, en parte, para presionar a Hamás para que acepte un alto el fuego en los términos de Israel.

También podría reflejar las reservas del máximo responsable militar israelí, quien supuestamente advirtió que ampliar las operaciones pondría en peligro a los aproximadamente 20 rehenes vivos que quedan en manos de Hamás y supondría una carga adicional para el ejército después de casi dos años de guerras regionales.

El ejército “se preparará para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras proporciona ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado después de la reunión.

“No queda nada por ocupar”

Israel ha bombardeado repetidamente la Ciudad de Gaza y ha llevado a cabo numerosas incursiones allí, solo para regresar a diferentes vecindarios una y otra vez mientras los insurgentes se reagrupaban. Hoy es una de las pocas zonas del sitiado enclave que no se ha convertido en una zona de seguridad israelí o está bajo órdenes de evacuación.

Una gran operación terrestre en la urbe podría desplazar a decenas de miles de personas y obstaculizar aún más los esfuerzos para repartir alimentos al territorio azotado por el hambre.

No está claro cuántas personas residen en la ciudad, que era la más grande de la Franja antes de la guerra. Cientos de miles huyeron siguiendo las órdenes de evacuación en las primeras semanas del conflicto, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Los palestinos ya anticipaban más sufrimiento antes de la decisión, y al menos 42 murieron en ataques aéreos y tiroteos israelíes el jueves, según hospitales locales.

La ofensiva militar israelí ha matado a más de 61.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos.

Naciones Unidas y expertos independientes consideran las cifras del ministerio como la estimación más fiable de las bajas. Israel ha rechazado el dato, pero no ofrece los suyos propios.

“No queda nada que ocupar”, dijo Maysaa al-Heila, quien vive en un campamento para desplazados. “Ya no queda Gaza”.

“No queremos quedárnosla”

Preguntado en la entrevista con Fox News, previa a la reunión del Gabinete de Seguridad, si Israel “tomaría el control de toda" la Franja, Netanyahu afirmó que "Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás de allí”.

“No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad”, declaró el primer ministro. “Queremos entregarla a fuerzas árabes que la gobiernen de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida”.

Por su parte, Osama Hamdan, funcionario de Hamás, dijo a Al Jazeera el jueves que el grupo consideraría la propuesta de Netanyahu de una fuerza liderada por árabes en la Gaza de postguerra como vinculada a Israel. Y advirtió que podría “sumir a la región en nuevos problemas”.

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, advirtió en contra de la ocupación de Gaza señalando que pondría en peligro a los rehenes y elevaría la presión sobre los militares después de casi dos años de guerra, reportó la prensa israelí acerca de la reunión a puerta cerrada del Gabinete de Seguridad.

Insurgentes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron unas 1.200 más en el ataque del 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, que desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo, pero unos 50 siguen en el enclave y se cree que alrededor de 20 de ellos están vivos.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó el viernes que el plan del gabinete los pondría en peligro y no haría avanzar a Israel hacia sus objetivos.

“Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel se empantane en el terreno sin propósito, sin definir el panorama del día después, en una ocupación sin sentido que nadie entiende hacia dónde conduce”, declaró en un comunicado en X.

Shurafa informó desde Deir al-Balah, Gaza y Krauss desde Ottawa, Ontario.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.