Gabinete de seguridad de Israel aprueba plan para tomar Ciudad de Gaza

El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La decisión tomada el viernes temprano marca otra escalada en la ofensiva militar de Israel que lanzó hace casi dos años contra el territorio palestino en respuesta a un ataque de la milicia de Hamás.

