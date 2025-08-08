Stay up to date with notifications from The Independent

Gabinete de seguridad de Israel aprueba plan para tomar Ciudad de Gaza

AP Noticias
Jueves, 07 de agosto de 2025 22:15 EDT
ISRAEL-GAZA
ISRAEL-GAZA (AP)

El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La decisión tomada el viernes temprano marca otra escalada en la ofensiva militar de Israel que lanzó hace casi dos años contra el territorio palestino en respuesta a un ataque de la milicia de Hamás.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

