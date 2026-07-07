Más de diez personas murieron a causa de tormentas eléctricas, tornados y deslizamientos de tierra que azotaron China

Ocho personas murieron y una desapareció tras las tormentas eléctricas y los tornados que azotaron la provincia china de Hubei el lunes por la noche, mientras que dos personas fallecieron a causa de las inundaciones provocadas por el tifón Maysak en la región sureña de Guangxi.

Un deslizamiento de tierra en una aldea del noroeste de China sepultó a 33 personas el martes, según informaron los medios estatales. Las autoridades indicaron que el suceso ocurrió en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan, provincia de Gansú, poco antes de las 7 a. m.

La cadena estatal CCTV informó que 17 personas ya habían sido rescatadas, pero no dio detalles sobre su estado. Mientras se llevaban a cabo las operaciones de rescate, las autoridades reubicaron a los residentes afectados. Se desconocen las causas del deslizamiento de tierra.

En Hubei, las tormentas azotaron las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, y las autoridades locales informaron de la presencia de tornados en algunas zonas. Según las autoridades de gestión de emergencias, se estaban llevando a cabo operaciones de rescate.

Las tormentas se produjeron tras las inundaciones generalizadas en Guangxi provocadas por el paso de Maysak, que tocó tierra como el primer tifón del año en China.

En Guangxi, alrededor de 55.000 personas ya se habían visto afectadas por las inundaciones en Nanning, la capital regional, donde el agua se desbordaba o rompía las barreras de tres embalses, según declaró el vicealcalde Wei Jiang a última hora del lunes.

Posteriormente, se rompió el muro del embalse y provocó una avalancha de agua que arrasó la zona.

Las autoridades elevaron el nivel máximo de alerta por inundaciones debido a las “lluvias torrenciales extremas” que, según advirtieron, podrían empeorar la situación y dificultar las labores de rescate. En toda la región de Guangxi, 480.000 personas fueron evacuadas, informaron las autoridades.

Pueblos inundados tras la rotura del dique del embalse de Liulan a causa de las fuertes lluvias en Hengzhou, Nanning ( AP )

Las imágenes publicadas en la plataforma de redes sociales Douyin mostraron inundaciones y destrucción generalizadas. En Guigang, a unos 270 km de Nanning, las aguas desbordadas convirtieron una carretera ancha en un lago, sumergiendo los coches y descendiendo en torrentes de agua marrón por una colina hasta llegar a una obra.

En Fangchenggang, más al sur, un coche pequeño fue arrastrado por la corriente en una calle, mientras un hombre luchaba por evitar que su patinete eléctrico fuera arrastrado. El agua dentro de otro vehículo subió hasta el volante al ser engullido por la crecida.

Las autoridades advirtieron que las lluvias torrenciales continuarían en Guangxi y las provincias vecinas en los próximos días, y los meteorólogos indicaron que la situación podría empeorar aún más a medida que cayera más lluvia sobre terrenos ya saturados y ríos crecidos.

China también se preparaba para el supertifón Bavi, que causó daños catastróficos en la isla estadounidense de Rota el lunes, donde tocó tierra con ráfagas de viento de hasta 128 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el oeste a través del Pacífico en dirección a Filipinas y potencialmente a Taiwán.

Las autoridades meteorológicas chinas advirtieron que Bavi traería fuertes vientos y lluvias torrenciales al este de China a partir del jueves, según informó Xinhua.

La doble amenaza que suponían las consecuencias del ataque de Maysak y la llegada de Bavi llevó a las autoridades a poner en estado de máxima alerta gran parte del sur y el este de China.

China sufre habitualmente inundaciones graves durante la temporada del monzón de verano, pero la combinación de dos sistemas de tifones activos en rápida sucesión está poniendo a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en varias provincias simultáneamente.

Traducción de Olivia Gorsin