Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Un alud de tierra en el noroeste de China deja 5 muertos y 12 personas atrapadas

CHINA-DESLAVES
CHINA-DESLAVES (AP)

Cinco personas murieron y otras 12 permanecían atrapadas tras un alud de tierra en el noroeste de China, informó la prensa estatal el martes.

El deslizamiento poco antes de las 7 de la mañana sepultó a 33 personas en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan de la provincia de Gansu, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.

La causa no estaba clara. Fotos y video publicados en línea por la televisora estatal CCTV mostraron tres excavadoras y rescatistas sobre montículos de tierra en un área verde por lo demás densamente boscosa. El cielo parecía soleado y despejado.

Las autoridades reubicaron a los residentes mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in