Un alud de tierra en el noroeste de China deja 5 muertos y 12 personas atrapadas

Cinco personas murieron y otras 12 permanecían atrapadas tras un alud de tierra en el noroeste de China, informó la prensa estatal el martes.

El deslizamiento poco antes de las 7 de la mañana sepultó a 33 personas en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan de la provincia de Gansu, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.

La causa no estaba clara. Fotos y video publicados en línea por la televisora estatal CCTV mostraron tres excavadoras y rescatistas sobre montículos de tierra en un área verde por lo demás densamente boscosa. El cielo parecía soleado y despejado.

Las autoridades reubicaron a los residentes mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.