Incendio en fábrica de calzado que dejó 28 muertos resalta riesgos de seguridad laboral en China

Las autoridades investigaban un incendio registrado el jueves en una fábrica de calzado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, que dejó 28 muertos, lo que reavivó la preocupación por la seguridad de los trabajadores.

La agencia estatal de noticias Xinhua reportó el viernes que la búsqueda había concluido al tiempo que avanzaba una investigación sobre la causa del incendio del jueves, que arrasó la fábrica Fujian Huiteng en Jinjiang, un centro de elaboración de calzado deportivo.

Según listados de productos en plataformas en línea de ventas e importación, Fujian Huiteng fabrica calzado tanto para marcas chinas como extranjeras.

Imágenes de medios locales mostraron a personas atrapadas en el techo del edificio de cinco pisos, envueltas en un espeso humo negro, cuando el chorro de las mangueras de los camiones de bomberos no alcanzaba las llamas que se veían a través de las ventanas de los pisos superiores. Xinhua indicó que el propietario y los gerentes de la fábrica fueron detenidos y que las cuentas de la empresa fueron congeladas.

Cuando estalló el incendio, había 237 trabajadores de la fábrica y dos visitantes en el edificio. Dos de las 213 personas rescatadas de la fábrica fueron declaradas muertas tras ser trasladadas a hospitales. Otras 26 personas desaparecidas fueron confirmadas posteriormente como fallecidas, según la televisora estatal CCTV.

La seguridad laboral ha sido un problema persistente en China. Una explosión en una planta de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia central de Hunan, mató al menos a 37 personas en mayo. En 2024, un incendio en una instalación de refrigeración en construcción mató a 39 personas en la ciudad de Xinyu, en la provincia de Jiangxi, en el sureste.

Las autoridades han ordenado repetidamente a las empresas que revisen la existencia de riesgos en el lugar de trabajo. Datos oficiales muestran que 18.261 personas murieron en casi 20.000 incidentes laborales en todo el país en 2025, una cifra inferior a la del año anterior.

El presidente chino Xi Jinping exigió una investigación rápida del desastre y afirmó que las autoridades “harán rendir cuentas estrictamente a los responsables”.

Jinjiang tiene miles de fábricas de calzado y es considerada la “capital del calzado” de China, ya que produce alrededor de una quinta parte de todo el calzado deportivos, más de 1.000 millones al año, según medios estatales e informes del sector.

La transformación de la zona, de pequeños talleres y fábricas a un centro industrial de exportación —a la que Xi se ha referido con frecuencia como la “Experiencia de Jinjiang”— se considera un modelo del ascenso de China como potencia manufacturera mundial.

CCTV reportó que el incendio comenzó en el primer nivel del edificio de estructura de concreto, donde se ubicaban un taller y un almacén.

Un funcionario del departamento local de bomberos señaló en una entrevista con la televisora estatal que el material de suelas de zapatos apilado en las cajas de escaleras dificultó que los bomberos llegaran a las llamas para extinguirlas. Los materiales del calzado eran altamente inflamables, indicó CCTV.

CCTV también publicó que el Departamento de Bomberos envió 183 personas y 35 vehículos a la fábrica, y que las llamas abiertas fueron sofocadas luego de unas cuatro horas. Xinhua indicó más tarde que más de 500 personas participaron en la operación de rescate y búsqueda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.