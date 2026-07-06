Senado de Filipinas se prepara para iniciar juicio político a vicepresidenta Sara Duterte

El Senado de Filipinas, actuando como tribunal de proceso político, abrirá el lunes el juicio contra la vicepresidenta Sara Duterte en un acontecimiento políticamente volátil que se desarrollará con el telón de fondo de su amarga disputa política con el presidente Ferdinand Marcos Jr.

Más de 6.000 policías, incluidos escuadrones antidisturbios, fueron desplegados para resguardar el Senado, donde se esperaba que convergieran manifestantes a favor y en contra de Duterte. La vicepresidenta o sus abogados pueden presentarse al inicio del juicio, que se prolongará durante 92 días, según un plan previo al juicio visto por The Associated Press.

Si es declarada culpable de los cargos, que incluyen acumular riqueza sin explicación y amenazar públicamente con mandar asesinar a Marcos, Duterte podría quedar inhabilitada de manera permanente para ocupar cargos públicos. Ella niega las acusaciones.

Una condena será un golpe letal para su anunciado plan de postularse a la presidencia a mediados de 2028, cuando Marcos concluya su mandato de seis años. Ambos fueron compañeros de fórmula en las elecciones de 2022 en una alianza vertiginosa que combinó el poder de convocatoria de voto de dos de las dinastías políticas más formidables del país, pero la unión se desmoronó rápidamente.

La vicepresidenta es hija del expresidente Rodrigo Duterte, predecesor de Marcos. Fue arrestado el año pasado por órdenes de la Corte Penal Internacional y trasladado en avión a La Haya, donde permanece detenido y tiene previsto comparecer a juicio el 30 de noviembre por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Los cargos se derivan de las brutales campañas antidrogas del exmandatario, que dejaron miles de sospechosos muertos—en su mayoría pobres—, lo que alarmó a gobiernos occidentales y a grupos de defensa de derechos humanos. Rodrigo Duterte ha negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, pero en repetidas ocasiones amenazó con la muerte a sospechosos cuando estuvo en el cargo.

La vicepresidenta ha culpado a Marcos del arresto y la entrega a la CPI de su padre, de 81 años.

Marcos y los Duterte tienen inclinaciones geopolíticas contrastantes. Marcos ha ampliado los compromisos de defensa con Estados Unidos, aliado de su país por tratado, y su gobierno hizo frente a las acciones cada vez más agresivas de China en el disputado mar de China Meridional.

Rodrigo Duterte había cultivado lazos estrechos con el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin, al tiempo que amenazaba con romper relaciones con Washington. La vicepresidenta ha sido criticada por no condenar las agresiones de China, incluso mediante el uso de potentes cañones de agua, contra fuerzas y pescadores filipinos en las aguas en disputa.

El mes pasado, la Cámara de Representantes, dominada por aliados de Marcos, votó de forma abrumadora a favor de someter a juicio político a la vicepresidenta por presunta riqueza sin explicación, uso indebido de fondos estatales confidenciales y una amenaza pública de mandar asesinar al presidente, a su esposa y a un expresidente de la cámara baja y aliado si ella misma era asesinada debido a sus disputas políticas.

En general, ella ha negado las acusaciones, pero se ha negado a responder públicamente y en detalle a los señalamientos antes del juicio político. Sus partidarios han acusado a Marcos y a sus principales asesores de perseguir políticamente a la vicepresidenta y a sus aliados en el Senado para asegurar su destitución.

Se necesitan dos tercios del Senado, integrado por 24 miembros, es decir 16 votos, para condenar a la vicepresidenta.

El senador Jinggoy Estrada, que pertenece a un bloque del Senado que respalda a la familia Duterte, fue arrestado y detenido el mes pasado por un cargo de saqueo no susceptible de fianza, en relación con un escándalo de sobornos vinculado a un proyecto de control de inundaciones. Estrada niega haber cometido irregularidades.

Otro senador pro-Duterte, Rodante Marcoleta, enfrenta un posible arresto por un cargo de saqueo no susceptible de fianza por recibir enormes donaciones de campaña y no declarar los fondos en su declaración patrimonial. Marcoleta ha negado haber cometido alguna irregularidad.

Un tercer senador, Ronald dela Rosa, se ha ocultado después que la CPI emitiera una orden de arresto en su contra como coautor en las muertes de la era Duterte. Dela Rosa se desempeñó como jefe nacional de la policía de Rodrigo Duterte, quien primero aplicó la letal ofensiva del entonces presidente contra el narcotráfico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.