Incendio en fábrica de calzado deja 28 muertos, uno de los peores de China en años recientes

Un incendio estalló en una fábrica de calzado en la provincia oriental china de Fujian el jueves, dejando 28 muertos, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino Xi Jinping exigió “un esfuerzo total de búsqueda y rescate”, e instó a una investigación rápida del incidente y a “buscar estrictamente que los responsables rindan cuentas”.

El incendio comenzó en una fábrica de la empresa de calzado Huiteng en la ciudad de Jinjiang, indicó el Departamento de Bomberos de la ciudad en un comunicado. De momento se desconoce la causa del incendio.

Al momento del incendio, en el edificio había 237 trabajadores de la fábrica y dos visitantes. Las autoridades evacuaron o rescataron a 213 personas. De las 28 personas que fallecieron, dos fueron declaradas muertas tras su trasladado a un hospital, según la televisora estatal CCTV.

Xinhua publicó que el propietario de la fábrica y otras personas a cargo han sido detenidos y que las cuentas de la empresa han sido congeladas.

Un video de CCTV muestra la fachada de un edificio de varios pisos carbonizada y cubierta de humo blanco. Imágenes anteriores muestran que había fuego en varios pisos y que el edificio estaba envuelto en un denso humo negro.

Jinjiang, la ciudad donde ocurrió el incendio, es conocida como la capital del calzado de China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.