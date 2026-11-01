Trump promete $15.000 millones en apoyo a los agricultores, un sector clave en las elecciones

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha prometido 15.000 millones de dólares a los productores agrícolas en las semanas previas a las elecciones legislativas del martes, iniciativas destinadas a compensar los incrementos en el diésel y los fertilizantes que los agricultores han soportado en gran medida debido a los aranceles impuestos por el mandatario y a la guerra en Irán.

No está claro si eso motivará a más votantes a acudir a las urnas en estados agrícolas donde escaños tradicionalmente republicanos ahora estarían en juego. Esto podría explicar que Trump pone mayor atención a las zonas rurales, incluidas visitas a Iowa y Kansas el domingo, dos días antes de las elecciones.

Un vistazo a los compromisos del gobierno republicano con los agricultores:

A quién ayudarán estos esfuerzos

Además de los pagos e iniciativas por más de 15.000 millones de dólares anunciados por el Departamento de Agricultura (USDA), la agencia prevé 13.800 millones de dólares en pagos de programas de red de seguridad para productores elegibles a partir del año de cosecha 2025, compensando déficits para agricultores que cultivan productos clave como maíz, soja, trigo y arroz.

De los 15.000 millones de dólares, más de la mitad se destinará a un plan de pago único de 8.000 millones de dólares para agricultores golpeados por el fuerte aumento de los precios del diésel. El USDA indicó que dará a conocer más detalles sobre los pagos este mes. No está claro cuándo llegarán los pagos a los agricultores, que dependen del diésel para camiones, tractores y cosechadoras.

Gregg Ibendahl, especialista en gestión agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, calcula que los pagos “cubrirán con creces el aumento de los costos del combustible” y que el dinero podría ayudar con los altos precios de los fertilizantes.

Se anunciaron al menos 5.000 millones de dólares en préstamos garantizados para ganaderos y pescadores. Otros 1.800 millones de dólares en pagos son para productores y propietarios de tierras que participaron en programas de conservación; 573 millones de dólares se destinarán a proyectos de fabricación de fertilizantes y 57 millones de dólares son para ampliar procesadoras de carne. Para productores de cultivos especializados, se otorgarán 86,6 millones de dólares en subvenciones a proyectos innovadores.

La agencia informó el jueves que compraría hasta 472,5 millones de dólares en productos agrícolas para apoyar a los productores y entregarlos a programas benéficos.

El USDA también anunció otros esfuerzos, como ampliar las ventas de un diésel que normalmente se usa solo fuera de carretera, ayudar a los ganaderos haciendo más transparentes los datos de venta de ganado y reforzar las políticas de gestión de lobos para proteger al ganado.

Los agricultores están pasando apuros

Ha sido un año frustrante para los agricultores. El aumento de los costos de los fertilizantes y el combustible ha dificultado obtener ganancias. El año pasado, los aranceles elevaron el costo de sus equipos, y la guerra comercial con China derivó en casi un boicot a los productos agrícolas de Estados Unidos.

El viernes, el diésel promediaba 6,32 dólares por galón (unos 1,67 dólares por litro), ligeramente por debajo de su pico de septiembre, pero un 70% más alto que el precio de hace un año, según el club automovilístico AAA. Llenar un tanque de 100 galones ahora cuesta 260 dólares más que hace un año.

“Pienso que ese riesgo del lado de los insumos es lo que realmente ha perjudicado a los agricultores este año, además del hecho de que ha habido mucha más incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mundo”.

Señaló que espera que estos pagos ad hoc sean de gran ayuda para los agricultores que, de otro modo, no obtendrían ganancias este año, pero no abordan los problemas más amplios que están presionando a los precios.

“Es difícil ir con tu prestamista la próxima primavera y decir: ‘Bueno, este año nos vemos bastante bien, pero es todo por estos pagos gubernamentales extra y temporales, así que ¿de cuánto puedes hacerme un préstamo para el próximo año para mi cosecha?’”, expresó.

Alexandra Middlewood, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Wichita, indicó que ha escuchado reacciones mixtas de los agricultores, que están contentos de que su negocio sobreviva este año, pero ven estos programas como rescates puntuales más que como una solución a largo plazo.

En qué podrían basar su voto los agricultores

Los votantes rurales, incluidos los agricultores y quienes dependen de la economía agrícola, han sido un grupo electoral clave para Trump.

Michael Smith, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Emporia, explicó que a muchos votantes rurales les agrada el presidente, pero algunas de sus políticas han perjudicado a la industria agrícola. Las deportaciones de inmigrantes han amenazado la fuerza laboral del sector, y los recortes a la ayuda exterior y a los cupones de alimentos del programa SNAP perjudican el mercado de productos agrícolas.

“Algunas personas que admiran a Trump en realidad solo admiran a la persona, al hombre”, afirmó. “Pero eso no significa que necesariamente les gusten sus políticas. Bueno, Trump en sí no está en la boleta este año. Sus políticas sí”.

El costo de vida y el acceso a la atención médica son los principales temas para los votantes rurales, dijo Middlewood. Añadió que existe la percepción de que la administración no ha hecho lo suficiente para abordar estos asuntos, incluso cuando Trump presume en mítines de campaña de una economía en auge.

Middlewood, que vive en Kansas, no espera que los votantes rurales frustrados se pasen al Partido Demócrata, dado el tiempo que el estado ha sido un bastión republicano. Pero algunos podrían decidir no participar en estas elecciones o votar por un independiente, lo que perjudicaría a los candidatos republicanos.

“Los votantes independientes deciden el resultado de las elecciones”, sostuvo. “Y, así que, en realidad, a eso se va a reducir este año: a esos votantes independientes y a quién terminan apoyando”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.