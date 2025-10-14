Funcionario turco: Netanyahu no fue a la cumbre por presión de Erdogan

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dejó claro que no aceptaría la presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la reciente cumbre en Egipto, dijo un alto funcionario el martes, añadiendo que Ankara había hecho planes para evitar que el líder israelí asistiera a la reunión.

Las declaraciones de Omer Celik, portavoz del partido gobernante de Erdogan, marcaron la primera confirmación pública de que Turquía trabajó activamente para bloquear la participación de Netanyahu en la cumbre del lunes en el complejo turístico del Mar Rojo de Sharm el-Sheij, destinada a apoyar el alto al fuego en Gaza.

Erdogan, cuyo gobierno mantiene lazos con Hamás, fue uno de los firmantes de una declaración de cuatro partes junto al presidente estadounidense Donald Trump, y los líderes de Egipto y Qatar.

La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios el martes.

Aunque Netanyahu inicialmente aceptó una invitación de última hora para asistir a la cumbre, su oficina anunció más tarde que no participaría debido a una festividad judía.

El lunes, un funcionario del gobierno turco que solicitó el anonimato para discutir el tema, dijo a The Associated Press que Erdogan, un crítico vocal de las acciones militares de Netanyahu en Gaza, había lanzado un esfuerzo diplomático para evitar su asistencia. El funcionario indicó que la iniciativa de Turquía obtuvo el apoyo de varias otras naciones, lo que finalmente llevó a la retirada de Netanyahu.

"La postura de nuestro presidente es absolutamente clara", dijo Celik a los periodistas. "Nunca aceptará estar en la misma foto que Netanyahu, no aceptará estar en la misma cumbre, no aceptará sentarse en la misma mesa".

Celik señaló que Turquía siempre se prepara para múltiples escenarios antes de tales cumbres. "La participación de Netanyahu no estaba inicialmente sobre la mesa", indicó. "Sin embargo, dado que estamos preparados para cada posible escenario, ya habíamos trabajado en cómo responder si surgía tal situación".

El primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani también advirtió a los funcionarios egipcios y estadounidenses que se retiraría de la cumbre si Netanyahu asistía, según la Agencia de Noticias Iraquí estatal.

Erdogan no comentó públicamente sobre el papel de Turquía en la prevención de la asistencia de Netanyahu.

En un discurso el martes, Erdogan elogió la declaración firmada en Egipto como un paso significativo hacia el fin del "genocidio" en Gaza. Erdogan ha acusado repetidamente a Israel de cometer genocidio en Gaza, una acusación que Israel niega rotundamente.

A pesar del avance, las cicatrices del conflicto pueden nunca sanar completamente, mientras que la reconstrucción de Gaza será un proceso largo, manifestó el presidente turco.

"Es posible que la devastación causada por el genocidio nunca se repare completamente", declaró. "La reconstrucción de Gaza probablemente llevará años".

Mientras tanto, el avión de Erdogan abortó su aterrizaje en Sharm el-Sheij el lunes debido a un problema en la pista, según el periódico Hurriyet, que está estrechamente alineado con el gobierno. El informe desestimó las afirmaciones de que el avión presidencial había estado dando vueltas sobre el Mar Rojo mientras Erdogan amenazaba con boicotear la reunión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.