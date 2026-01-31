Veteranos daneses protestan frente a la embajada de EEUU por planes de Trump sobre Groenlandia

Cientos de veteranos del ejército danés —muchos de los cuales pelearon junto a las tropas estadounidenses— y miles de simpatizantes realizaron una protesta silenciosa el sábado frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague en respuesta a las amenazas de la administración del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, quien además ha minimizado sus contribuciones en combate.

Los veteranos se reunieron primero en la histórica fortaleza de Kastellet en Copenhague, que incluye un parque público y lugares aún utilizados por el ejército danés, y luego marcharon hacia la embajada de Estados Unidos, llevando banderas danesas.

Los organizadores de la protesta, Veteranos Daneses y Apoyo a los Veteranos, afirmaron en un comunicado: “Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos — y hemos estado presentes en las zonas de crisis del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido. Nos sentimos decepcionados y ridiculizados por la Administración Trump, que está ignorando deliberadamente el combate de Dinamarca junto a Estados Unidos”.

“No hay palabras para describir cuánto nos duele que las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad estén siendo olvidados en la Casa Blanca”, decía el comunicado.

Antes de guardar varios minutos de silencio, los asistentes plantaron ceremoniosamente frente a la embajada 52 banderas danesas con los nombres de los 52 militares daneses que perdieron la vida en Afganistán e Irak.

Mientras se leían los nombres de los militares, algunos de los asistentes sollozaban.

Los veteranos daneses están furiosos por cómo la retórica de la Casa Blanca ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia, un territorio del aliado de la OTAN, Dinamarca. También se oponen a la afirmación de Trump de que Dinamarca es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

“Ellos sienten que han sido traicionados. Y, por supuesto, están enfadados por esto. Se desplegaron. Lucharon con los estadounidenses. Lucharon con los británicos. Lucharon juntos. Sangraron juntos”, dijo Carsten Rasmussen, un veterano danés de 65 años y presidente de la Asociación de Veteranos Daneses. “Y como has escuchado aquí frente a la embajada estadounidense hoy, 52 de ellos nunca regresaron”.

“Nunca los hemos necesitado, nunca realmente les hemos pedido nada”, dijo Trump hace unos días sobre las tropas no estadounidenses en una entrevista con Fox Business Network en Davos, Suiza. “Sabes, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, o esto o aquello, y lo hicieron — se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente”.

Søren Knudsen, un veterano danés de 65 años, dijo que muchos soldados perdieron extremidades durante su servicio. “Tenemos algunos que sufren de PTSD o algo similar. Y tenemos muchos veteranos que, afortunadamente, no sufren de nada, pero aún se sienten ofendidos por las declaraciones”. Añadió: “Por lo tanto, muy importante, queríamos dar este mensaje”.

Cuarenta y cuatro soldados daneses murieron en Afganistán, la tasa de mortalidad per cápita más alta entre las fuerzas de la coalición. Ocho más murieron en Irak.

Las tensiones se intensificaron aún más el martes, cuando 44 banderas danesas — una por cada soldado danés muerto en Afganistán — que fueron colocadas frente a la embajada fueron retiradas por el personal de la sede consular.

Rasmussen dijo que esa acción probablemente añadió “unos pocos miles de personas” a la protesta silenciosa del sábado.

El Departamento de Estado dijo más tarde que, como regla general, el personal de seguridad retira los artículos dejados tras las manifestaciones y otros “ejercicios legítimos de libertad de expresión”. Indicó que las banderas se devolvieron a quienes las dejaron.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.