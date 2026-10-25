Fuerzas israelíes continúan una gran operación en Cisjordania días antes de las elecciones en Israel

El ejército israelí realizaba una enorme operación militar en el territorio ocupado de Cisjordania durante el fin de semana, que desplazó a cientos de palestinos e impuso importantes restricciones al movimiento de los palestinos, en respuesta a un ataque con armas de fuego el viernes que mató a dos soldados israelíes e hirió a otros tres en Hebrón.

La operación se produce en los últimos días antes de unas elecciones tensas en Israel, que en gran medida se consideran un referéndum sobre el liderazgo del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus políticas de seguridad durante los últimos tres años de guerra.

La mayoría de los trabajadores palestinos con permisos no podrán ingresar a comunidades israelíes para trabajar en la Cisjordania ocupada el domingo y el lunes, y los cruces hacia Israel permanecerán cerrados hasta después de las elecciones de Israel el martes, informó el ejército israelí.

El ejército indicó que operó en más de 400 ubicaciones diferentes durante el fin de semana y arrestó a 40 palestinos que afirmó estaban afiliados a Hamás o a la Yihad Islámica Palestina.

La operación desplazó a cientos de familias, obligando a algunas a atravesar los cruces a pie después de que las carreteras se cerraran al tránsito. En algunos bloqueos militares, la gente pasaba sacos de harina y bidones de gas a través de las rejas, mientras un hombre anciano empujaba a su esposa en una silla de ruedas por una abertura junto a una de ellas. Otra familia intentó atravesar una puerta cerrada para poder acudir a citas médicas.

Tras el ataque del viernes, el ejército de Israel señaló que encontró armas en el automóvil de los atacantes y que probablemente planeaban atacar a civiles israelíes antes de ser detenidos en el puesto de control.

El ejército afirmó que las tropas estaban “realizando registros precisos, selectivos y exhaustivos” en la zona donde operaron los atacantes, y advirtió a los residentes que evacuaran Deir Bahha, el vecindario de los presuntos atacantes.

Funcionarios municipales de Hebrón dijeron que entre 200 y 300 familias habían sido desplazadas de Deir Bahha y de cuatro vecindarios circundantes durante la noche, y que la mayoría se dirigió a otras partes de la ciudad.

Seis israelíes han muerto este año en ataques en Cisjordania, que está experimentando un repunte de violencia. En el mismo período, 112 palestinos han muerto, incluidos los presuntos atacantes, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala.

El ataque provocó indignación en Israel, y Netanyahu y tres miembros de su gobierno de derecha emitieron declaraciones desde el lugar del ataque el viernes por la tarde, prometiendo responder con contundencia. “Advertimos hace unas semanas sobre intentos de nuestros enemigos de hacernos daño a nosotros, a nuestros ciudadanos y a nuestros soldados antes de las elecciones. Actuaremos para destruir este lugar”, afirmó Netanyahu.

Netanyahu está bajo presión para hacer una gran demostración de fuerza contra atacantes palestinos, con el fin de reforzar su imagen ante los israelíes preocupados por la seguridad.

Aproximadamente 3 millones de palestinos y 540.000 colonos israelíes viven en Cisjordania, que Israel ocupó en la guerra de Oriente Medio de 1967. Hebrón es una de sus ciudades más tensas y el único lugar donde colonos judíos viven en el corazón de una zona palestina densamente poblada bajo protección militar israelí.

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Metz informó desde Hebrón, Cisjordania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.