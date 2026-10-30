El miedo y la frustración alimentó una votación histórica para los ciudadanos palestinos de Israel

Para los ciudadanos palestinos de Israel, los comicios del martes fueron un inusual triunfo político.

Cientos de miles votaron en cifras récord, lo que otorgó a dos partidos liderados por árabes la mayor cantidad de escaños de su historia en el parlamento israelí.

Muchos habían boicoteado elecciones previas, al no ver mucho sentido a su participación. Pero después de años en los que sus comunidades han sido demonizadas o ignoradas, algunos de los ciudadanos más marginados de Israel acudieron a las urnas para contraatacar al gobierno más a la derecha en la historia del país.

“Estamos aquí y no estamos al margen”, declaró Mansour Abbas, líder del partido Ra’am, mientras sus simpatizantes vitoreaban en un salón de bodas el martes por la noche siguiendo las encuestas de salida.

Este auge los convierte en una fuerza política importante que podría permitir a los partidos de la oposición armar una coalición para desalojar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, del poder.

Pero la pregunta es si el principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, y otros opositores se aliarán con ellos. Solo una vez un partido liderado por árabes ha formado parte de un gobierno israelí. Durante la campaña, Netanyahu había acusado a sus principales adversarios de planear formar una coalición con ellos, algo que Eisenkot negó.

Netanyahu y sus aliados están intensificando aún más la retórica antiárabe, con afirmaciones no comprobadas de que potencias extranjeras sobornaron a electores para que respaldaran a formaciones lideradas por árabes. En una publicación en X el jueves, el mandatario advirtió contra cualquier partido que forme gobierno con ellos, alegando que conduciría a la “islamización de Israel”.

El descontento palestino alimentó el repunte

Más de 800.000 personas votaron el martes por Ra’am y la Lista Conjunta, una coalición de tres partidos con liderazgo árabe, lo que supone un aumento de más del 60% desde los comicios de 2022, según cifras del Comité Electoral Central.

Estas formaciones sacaron 19 escaños en la Knéset, el parlamento israelí de 120 miembros, superando el récord anterior de 15.

Multitudes abarrotaron los centros de votación en comunidades árabes desde el desierto del Néguev hasta la Galilea septentrional.

En Tarabin, una aldea beduina del Néguev, el partido de Netanyahu había obtenido mayorías en las dos últimas elecciones. La participación casi se duplicó el martes y Ra’am recibió el 93% de los votos.

La ciudad norteña de Sakhnin registró la mayor participación electoral en Israel, con un 87%. Su alcalde, Mazen Ghnaim, manifestó que los votantes lo vieron como una medida de emergencia para combatir el aumento de los delitos violentos en las comunidades árabes y la incitación por parte de los aliados ultraderechistas de Netanyahu.

“Quiero proteger a mis electores de que los maten, a mis hijos de que los ataquen en sus universidades y a los doctores árabes de que los agredan en los hospitales”, dijo Ghnaim, simpatizante de Ra’am, refiriéndose a incidentes recientes.

Los partidos se esforzaron para superar la reticencia a votar que los palestinos habían mostrado en el pasado, al sentirse ignorados durante años en las esferas del poder. Organizaron reuniones comunitarias en ciudades y pueblos que los partidos liderados por judíos solían ignorar. Un movimiento de base fue puerta por puerta en aldeas beduinas para animar a las mujeres a votar.

Reacción al gobierno más ultraderechista de la historia de Israel

Votantes y candidatos señalaron que su mayor participación no era un reflejo de su confianza en la democracia israelí: era una señal de desesperación por desbancar a Netanyahu.

Dos de sus aliados de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, son responsables de algunas de las políticas más extremas de Israel y de la incitación contra los árabes.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, dio la voz de alarma el mismo día de las elecciones sobre la participación árabe y dijo a sus simpatizantes que “Si quieren que este país siga siendo judío y sionista… ¡salgan y voten!”.

Esa retórica, de la que también se hicieron eco Netanyahu y Smotrich, puede que solo haya movilizado a los votantes árabes.

“Vemos que el gobierno va de mal en peor”, apuntó Awni Zoabi, de 52 años, después de votar en Nazareth. “Queremos vivir, queremos un futuro para nuestros hijos y queremos un futuro para nosotros”.

Los partidos ofrecen visiones diferentes

Los palestinos que lograron permanecer en Israel tras la guerra de 1948 que rodeó su creación —cuando cientos de miles fueron expulsados o huyeron— hoy constituyen, junto con sus descendientes, más del 20% de la población. Tienen ciudadanía israelí, incluido el derecho al voto, pero también sienten una profunda solidaridad con los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Ra’am y la Lista Conjunta hicieron campaña para combatir la delincuencia y lograr inversiones en las comunidades árabes. Pero tienen visiones distintas sobre cómo abordar el conflicto más amplio.

Ra’am convirtió las ventajas de integrarse en un gobierno de coalición en eje de su discurso ante los votantes y dijo poco que pudiera alienar a posibles aliados judíos. Colocó a un exfuncionario policial judío en el segundo puesto de su lista.

Por el contrario, miembros de la Lista Conjunta calificaron la campaña israelí en Gaza de genocidio y compararon la ocupación de Cisjordania con la Sudáfrica del apartheid. La mayoría de los israelíes judíos rechaza rotundamente ambas acusaciones.

“La gente es lo suficientemente inteligente como para ver lo que está pasando. De las dos opciones, una propone un genocidio y la otra propone el apartheid. Estas son las opciones: malo o peor”, dijo Sami Abou Shehadeh, líder de uno de los partidos de la lista.

Un buen resultado no garantiza un papel en el gobierno

Los principales partidos israelíes se han resistido durante mucho tiempo a aliarse con formaciones lideradas por árabes elegidas para la Knéset, presentándolas como amenazas al carácter judío de Israel o poniendo en duda su lealtad al Estado.

Los opositores de Netanyahu incorporaron a Ra’am a un gobierno de coalición de corta duración en 2021 y, a cambio, ofrecieron inversión en comunidades árabes y estatus legal para aldeas beduinas no reconocidas que enfrentan la amenaza de demolición.

La inclusión del partido islamista rompió un tabú de larga data y le dio una nueva influencia política.

Pero el giro de Israel hacia la derecha complica que Eisenkot mantenga el apoyo si se asocia con estos partidos ahora, dijo Tamar Hermann, investigadora principal del Instituto de Democracia de Israel.

Israel, afirmó, se ha estado “alejando de una democracia liberal y acercándose a una democracia étnica en la que una etnia tiene ventajas sobre las demás”.

Ra’am y la Lista Conjunta podrían brindarle fácilmente a Eisenkot los números necesarios para formar gobierno. Ambos se han mostrado abiertos a cualquier opción que saque a Netanyahu del poder, incluida la abstención en una votación para elegir a la presidencia de la Knéset para bajar el umbral que Eisenkot necesitaría para la mayoría.

Pero en público, en lugar de cortejarlos, Eisenkot ha fijado condiciones, entre ellas que profesen que Israel es un Estado judío y democrático y que declaren a Hamás una organización terrorista “que debe ser desmantelada”.

Los líderes de ambos partidos han condenado el ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamás pero se han resistido a calificar al grupo insurgente de organización terrorista, en parte porque parecería justificar la devastadora campaña israelí en Gaza. Abbas reconoció a Israel como Estado judío en 2021, mientras que algunos líderes de la Lista Conjunta han cuestionado si un país puede ser a la vez democrático y privilegiar a los miembros de una religión.

Las condiciones para posibles alianzas no están claras

Abbas apuntó el martes que estaba seguro de que Ra’am se uniría a un gobierno. Pero su partido no respondió esta semana a preguntas sobre si aceptaría las condiciones de Eisenkot o cuáles serían sus exigencias.

Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, dijo a The Associated Press el miércoles que aún no había hablado con Eisenkot, pero que estaba listo para mantener conversaciones. Señaló que los partidos de su lista no habían acordado sus condiciones, pero que esperaban protección e igualdad para los ciudadanos palestinos, y promesas de reactivar el proceso de paz.

Por encima de todo, reconoció el deseo de ver a Netanyahu fuera.

“Hemos prometido a nuestra comunidad hacer todo lo posible para deshacernos de este gobierno fascista”, sostuvo Jabareen.

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La periodista de The Associated Press Tia Goldenberg en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.