Hombres cargan torres de jaulas con aves por las calles de México; dicen que su tradición muere

Cruz Monroy ha recorrido durante 32 años las calles de un pequeño poblado ubicado a las afueras de la capital mexicana con una torre de pequeñas jaulas llenas de un arcoíris de aves.

Las melodías de los cardenales rojos, los periquitos verdes y azules y los pinzones multicolores llenan los días de los “pajareros”.

El acto de vender aves en torres de jaulas —a veces mucho más altas que los hombres que las cargan— se remonta a generaciones. Desde hace mucho han sido una presencia habitual en los mercados mexicanos, y son algunos de los 1,5 millones de vendedores ambulantes que trabajan en las calles de México.

El canto de las aves trae alegría a la gente, asegura Monroy mientras los sonidos de decenas de trinos resuenan sobre él desde su casa en el pequeño poblado a las afueras de Ciudad de México, donde cuida y cría a las aves.

Cientos de pajareros de todo el país acuden a Ciudad de México durante el Domingo de Ramos y decoran sus torres de jaulas de 3 metros (10 pies) de altura, adornándolas con flores brillantes, oropel e imágenes de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México.

Caminan kilómetros por las calles de la capital acompañados de sus aves y sus familias hasta la icónica basílica de la ciudad.

Pero los pajareros han ido desapareciendo lentamente de las calles en los últimos años ante el aumento de las restricciones por parte de las autoridades y las duras críticas de grupos defensores de los derechos de los animales, que califican la práctica como un acto de maltrato y tráfico de animales.

Monroy y otros aseguran que no capturan aves como loros y otras especies prohibidas por las autoridades mexicanas —las cuales afirman que las especies tropicales son aves silvestres, no mascotas—, sino que a menudo son ellos mismos los que crían y dan un buen cuidado a las aves que venden. Aun así, Monroy comentó que, en su familia, la tradición se está extinguiendo.

Ante el hostigamiento de las autoridades y el aumento de las críticas, señaló que quiere que sus propios hijos encuentren un trabajo más estable.

Debido a las restricciones y el hostigamiento de ciertas autoridades, muchos de los amigos de Monroy han dejado atrás esta tradición, explica Monroy, quien afirma que esto ya no es un trabajo estable para sus hijos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.