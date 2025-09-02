Filipinas investiga presunta corrupción en proyectos de control de inundaciones

El presidente y el Congreso de Filipinas han comenzado a investigar una posible corrupción masiva en proyectos de control de inundaciones que podrían implicar a funcionarios e ingenieros de obras públicas, empresas constructoras y políticos en uno de los países más vulnerables a los tifones.

El comité de infraestructura de la Cámara de Representantes abrió una audiencia televisada a nivel nacional el martes. El poderoso comité del Senado reanudó el lunes una investigación separada, donde los senadores interrogaron a un contratista privado que ha negado cualquier irregularidad pero enfrentó un intenso cuestionamiento sobre la flota de al menos 28 autos de lujo y SUV de su familia.

El representante Elajiah San Fernando declaró que, dado el enorme presupuesto asignado para la infraestructura de control de inundaciones y el desarrollo de recursos hídricos en Filipinas, que incluye más de 308.000 millones de pesos (4.400 millones de dólares) este año, la escala de la corrupción podría ser "de la mayor magnitud".

Dirigiéndose a las empresas constructoras, contratistas privados y políticos involucrados en anomalías o "proyectos fantasmas", San Fernando advirtió que el Congreso no tiene "otro propósito que ver sus cabezas rodar, hacerlos responsables y mandarlos a la cárcel".

En julio, tifones consecutivos y lluvias monzónicas estacionales provocaron inundaciones masivas que desplazaron a más de 300.000 personas, dañaron casi 3,000 casas y dejaron pérdidas extensas en infraestructura y agricultura. Al menos 26 personas murieron.

"Cuando hay inundaciones, no son los ingenieros ricos o los políticos o senadores o congresistas o contratistas que viven en mansiones con docenas de SUV quienes sufren", indicó San Fernando. "Cuando el control de inundaciones falla, el filipino común es el primero en salir perjudicado".

Otro miembro de la Cámara, Walfredo Dimaguila Jr., culpó a antiguos funcionarios de obras públicas por proyectos mal planificados que pretendían aliviar las inundaciones en el área metropolitana de Manila pero han causado inundaciones frecuentes en su provincia de Laguna, al sur de la capital. Presentó videos que muestran edificios escolares y casas sumergidas en recientes inundaciones donde el agua llegaba a la rodilla. Los aldeanos caminan por el agua y otros reman a bordo de pequeños botes de madera por calles inundadas.

Anomalías en el control de inundaciones enfurecen a Marcos

Después de inspeccionar proyectos provinciales de control de inundaciones en las últimas semanas y descubrir calidad deficiente y otras anomalías el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo el lunes que formaría una comisión independiente para investigar la corrupción.

Marcos dijo que más de 6.000 de los 9.000 proyectos de control de inundaciones implementados hasta ahora en sus más de tres años en el cargo tienen especificaciones inadecuadas o inusuales que deben ser investigadas. Un sitio web lanzado por el presidente para permitir que las personas hagan denuncias ha sido inundado con quejas.

"Me estoy enojando mucho", dijo Marcos a los periodistas después de una inspección el 20 de agosto de un proyecto en la provincia de Bulacan, al norte de Manila. El proyecto ha sido reportado como completado, pero no se ha realizado ningún trabajo, dijo Marcos.

Contratista niega irregularidades

En la investigación del Senado del lunes, el senador Jinggoy Estrada expresó sospechas sobre cómo la contratista privada Sarah Discaya, una ex recepcionista de clínica dental y enfermera en el extranjero, logró enriquecerse a lo largo de los años después de que ella y su esposo incursionaran en el negocio de la construcción y ganaran una gran cantidad de contratos gubernamentales, incluidos muchos proyectos de control de inundaciones.

"Esto es increíble", expresó Estrada después de que Discaya reconociera poseer al menos 28 de los autos más caros del mundo. "Es la primera vez que escucho de una persona o pareja que posee tal cantidad de autos caros".

Bajo un intenso cuestionamiento, Discaya negó repetidamente que ella y las nueve empresas constructoras que poseía con su esposo recurrieran a la corrupción y el soborno para ganar contratos del Departamento de Obras Públicas y Carreteras. El departamento, que supervisa los proyectos de infraestructura del país, ha sido acosado por acusaciones de tratos corruptos durante años.

Discaya y su esposo no enfrentan acusaciones específicas de irregularidades.

Otro contratista privado, Mark Allan Arevalo, fue preguntado por los senadores si su empresa tenía proyectos de control de inundaciones "fantasmas", pero el hombre inclinó la cabeza y se negó a responder preguntas, invocando su "derecho contra la autoincriminación".

Ha habido un creciente sentido de alarma en Filipinas sobre la corrupción y las anomalías en el control de inundaciones, con un líder de la Iglesia Católica, el cardenal Pablo Virgilio David, instando a los jóvenes filipinos a "exponer la injusticia" y a "hacer que la corrupción vuelva a ser vergonzosa".

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.