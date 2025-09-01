Comité legislativo que investiga el caso Epstein retira citación a Mueller

Un comité de la Cámara de Representantes que investiga el manejo del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia ha retirado una citación al exdirector del FBI Robert Mueller, citando su estado de salud.

Mueller había sido convocado el mes pasado para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara el martes para una declaración, pero la citación fue retirada después de que el panel se enteró de problemas de salud no especificados que le impedían testificar, según un comunicado del comité.

El New York Times, citando una declaración de la familia de Mueller y personas cercanas a él, informó el domingo por la noche que a Mueller se le había diagnosticado la enfermedad de Parkinson en el verano de 2021 y ha tenido dificultades para hablar.

El entonces presidente George W. Bush nombró a Mueller como director del FBI en 2001 y guio la evolución de la agencia hacia una entidad de seguridad nacional y recopilación de inteligencia. Ocupó el cargo durante más de una década, renunciando en 2013.

En 2017, fue designado por el Departamento de Justicia para servir como fiscal especial a cargo de la investigación sobre la posible coordinación entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia.

A lo largo de los siguientes dos años, su equipo reveló esfuerzos generalizados por parte de operativos rusos para interferir en las elecciones a favor de Trump, y logró presentar cargos criminales y obtener condenas contra varios asociados de Trump. Sin embargo, no encontró pruebas suficientes para demostrar una conspiración ilegal entre Moscú y la campaña para influir en las elecciones.

Mueller raramente ha hablado sobre la investigación desde su conclusión, pero testificó ante el Congreso en julio de 2019, una aparición que atrajo atención debido a la manera a veces entrecortada y vacilante de su testimonio.

El mes pasado, el representante James Comer de Kentucky, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, emitió citaciones a Mueller y a más de media docena de exfuncionarios más para testificar sobre su posible participación en la investigación de varios años sobre Epstein, el acaudalado financiero cuya muerte en agosto de 2019, tras su arresto por cargos de tráfico sexual, se determinó que fue un suicidio.

El Parkinson es una enfermedad neurológica que priva a las personas del control sobre sus movimientos. Por lo general, comienza con temblores y se caracteriza por movimientos lentos, una marcha arrastrada, extremidades rígidas, problemas de equilibrio y habla arrastrada. Aunque no tiene cura, existen tratamientos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.