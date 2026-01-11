Equipos de rescate ingresan a barrio devastado por combates en Siria

Los residentes comenzaron a regresar el domingo a un barrio en disputa en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, después de días de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y fuerzas lideradas por los kurdos. Los socorristas entraron para atender a los residentes, limpiar escombros y desarmar minas.

Los enfrentamientos estallaron el martes en los barrios predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid después de que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias, la principal fuerza liderada por los kurdos en el país, no lograran avanzar en cómo integrar a las FDS en el ejército nacional. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han capturado Achrafieh y Bani Zaid.

La lucha entre ambos bandos fue la más intensa desde la caída del entonces presidente Bashar Assad ante los insurgentes en diciembre de 2024. Al menos 23 personas murieron en cinco días de enfrentamientos y más de 140.000 fueron desplazadas en medio de bombardeos y ataques con drones.

Los combatientes kurdos se han evacuado del barrio de Sheikh Maqsoud hacia el noreste de Siria, bajo el control de las FDS. Sin embargo, han dicho en un comunicado que continuarán luchando ahora que los heridos y civiles han sido evacuados, en lo que llamaron un "alto al fuego parcial".

El barrio parecía tranquilo el domingo.

Las fuerzas del gobierno llevaron a periodistas a recorrer la zona devastada, mostrándoles el dañado Hospital Khalid al-Fajer y una posición militar perteneciente a las FDS que las fuerzas gubernamentales habían atacado.

El comunicado de las FDS acusó al gobierno de atacar el hospital "docenas de veces" antes de que los pacientes fueran evacuados. Damasco acusó al grupo de usar el hospital y otras instalaciones civiles como posiciones militares.

En una calle, los socorristas de la Media Luna Roja Siria hablaron con un residente rodeado de coches carbonizados y edificios residenciales gravemente dañados.

Algunos residentes dijeron a The Associated Press que las FDS no permitieron que sus coches pasaran por los puntos de control para salir.

"Vivimos una noche de horror. Todavía no puedo creer que estoy aquí de pie por mis propios medios", declaró Ahmad Shaikho. "Hasta ahora la situación ha estado tranquila. No ha habido disparos".

La Defensa Civil Siria ha estado desarmando minas improvisadas que, según dice, fueron dejadas por las fuerzas kurdas como trampas explosivas.

A los residentes que huyeron no se les permite regresar al barrio hasta que todas las minas sean desactivadas. Algunos recordaron el desplazamiento durante la larga guerra civil de Siria.

"Quiero volver a mi hogar, se lo suplico", indicó Hoda Alnasiri.

El corresponsal Kareem Chehayeb en Beirut contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.