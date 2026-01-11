Los Globos de Oro se celebran esta noche: qué esperar y cómo verlos por streaming

Los Globos de Oro se autodenominan la fiesta más bohemia de Hollywood. Este año, ¿está alguien listo para celebrar?

La tensión política y la incertidumbre en toda la industria son los estados de ánimo predominantes de cara a la noche del domingo para la 83a edición de los Globos de Oro. Hollywood viene de un año decepcionante en taquilla y ahora espera ansiosamente el destino de uno de sus estudios más legendarios, Warner Bros.

Un ambiente de celebración podría ser aún más esquivo dado que la gran mayoría de los artistas y cineastas que se congregan en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, se oponen a las políticas del presidente Donald Trump. Probablemente en la mente de muchos asistentes: la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y el tiroteo fatal de Renee Good, una madre de 37 años, en Minneapolis por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Pero a través de sus altibajos, los Globos siempre han intentado poner el espectáculo por encima de la política. La presentadora Nikki Glaser ha prometido mucho.

"Te sorprendería que la mitad de la sala no tenía idea de por qué decía 'Venezuela'", dijo Glaser a The Associated Press a principios de la semana, refiriéndose a sus calentamientos en clubes de comedia. "La gente no está recibiendo las noticias como nosotros".

Glaser, una comediante conocida por sus participaciones en monólogos cómicos que se mofan de un famoso, ha prometido ir tras las estrellas de primera línea en su segunda vez como anfitriona.

"Vamos a ir por Leo", dijo Glaser. "Los icebergs están llegando".

A continuación, algunos puntos clave de los Globos de este año:

Dónde ver los Globos de Oro y su alfombra roja

Los Globos de Oro comienzan a las 8:00 pm hora del este (0100 GMT) en CBS y se transmiten en vivo para suscriptores premium de Paramount+. La cobertura de la alfombra roja de E! comienza a las 6:00 pm hora del este (0000 GMT).

The Associated Press tendrá una transmisión en vivo a partir de las 4:30 de la tarde hora del este (2200 GMT) con una mezcla de llegadas de estrellas, tomas de moda y entrevistas a celebridades. Estará disponible en YouTube y APNews.

En Latinoamérica, la ceremonia podrá ser vista por TNT en televisión.

¿Podría Warner Bros. dominar la noche?

La favorita para los Oscar “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra") llega con nueve nominaciones líderes. Compiten en la categoría de musical o comedia de los Globos, lo que significa que las categorías de drama podrían ser más competitivas. Allí, “Sinners” ("Pecadores") de Ryan Coogler, "Hamnet" de Chloé Zhao y “Sentimental Value” ("Valor sentimental") de Joachim Trier están todos en la mezcla.

Pero hasta ahora, “One Battle After Another” ha arrasado prácticamente en todas partes. Gran parte del elenco de Paul Thomas Anderson está nominado, incluidos DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infiniti y Benicio Del Toro.

Si esta y “Sinners” se llevan los dos premios más grandes, será una noche destacada para Warner Bros. incluso cuando su futuro pende de un hilo. El estudio ha acordado ser adquirido por Netflix en un acuerdo por valor de 82.700 millones de dólares. Los cines han advertido que tal resultado sería "un impacto negativo directo e irreversible en los cines de todo el mundo".

La fusión espera la aprobación regulatoria, mientras que Paramount Skydance todavía está tratando de convencer a los accionistas de Warner para que acepten su oferta rival.

¿Cómo podrían repartirse los principales premios de actuación?

Después de una audaz gira promocional para "Marty Supreme", Timothée Chalamet está listo para ganar su primer Globo en cinco nominaciones. En mejor actor, comedia o musical, tendrá que vencer a DiCaprio, tres veces ganador del Globo, y a Ethan Hawke de "Blue Moon" ("Luna Azul").

En mejor actriz de comedia o musical, Rose Byrne es la favorita por su actuación en la no especialmente divertida indie de A24 “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada (2025)"). Una nominada destacada en la categoría, Cynthia Erivo ("Wicked: For Good"), no asistirá debido a su agenda en la producción del West End "Drácula".

Jessie Buckley ("Hamnet") es la clara favorita en mejor actriz, drama. En la categoría de mejor actor, drama, repleta de estrellas, el actor brasileño Wagner Moura “O Agente Secreto” ("El agente secreto") podría ganar sobre Michael B. Jordan ("Sinners") y Joel Edgerton "Train Dreams" ("Sueños de trenes").

En las categorías de reparto, Teyana Taylor y Stellan Skarsgård son los favoritos.

¿Quién dará el discurso más memorable?

Los Globos, anteriormente presentados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, no tienen superposición ni correlación directa con los Premios de la Academia. Después de ser vendidos en 2023 a Eldridge Industries de Todd Boehly y Dick Clark Productions, parte de Penske Media, los Globos son votados por alrededor de 400 personas. Los Oscar son votados por más de 10.500 profesionales.

Pero en las fluctuantes ondulaciones de la temporada de premios, un buen discurso en los Globos puede realmente impulsar una campaña para el Oscar. El año pasado, ese pareció ser el caso de Demi Moore, quien ganó por "The Substance" ("La sustancia") y dio el discurso más emotivo de la noche. Mikey Madison ("Anora"), sin embargo, logró la victoria sorpresiva en los Oscar.

Algunos momentos potencialmente buenos este año se dieron en una ceremonia de la Víspera Dorada a principios de esta semana. Allí, los homenajeados Cecil B. DeMille y Carol Burnett, Helen Mirren y Sarah Jessica Parker, aceptaron sus premios.

Uno a observar, si gana, será el director iraní Jafar Panahi. Su drama de venganza “Yek tasadof-e sadeh” ("Un simple accidente") está nominado a cuatro premios. Panahi ha pasado la mayor parte de su carrera haciendo películas clandestinamente, sin la aprobación de las autoridades, y hasta hace poco tenía prohibido salir del país. El mes pasado, fue sentenciado a un año de prisión, lo que sería solo su última estancia tras las rejas si Panahi regresa a casa para cumplirla. Esta semana, las protestas por la debilitada economía de Irán se han extendido por todo el país en una nueva prueba para los líderes iraníes.

Las categorías de TV y pódcast

Por primera vez, los Globos están presentando una nueva categoría de pódcast. Los nominados son: "Armchair Expert", "Call Her Daddy", "Good Hang With Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "SmartLess" y "Up First".

En TV, "The White Lotus" de HBO Max —otro posible gran ganador para Warner Bros.— lidera con seis nominaciones. "Adolescence" de Netflix llega con cinco menciones.

Pero el nominado más observado podría ser "The Studio". La primera temporada de la sátira de Hollywood de Seth Rogen incluyó memorablemente un episodio dedicado al drama en torno a una noche en los Globos. ("Recuerdo cuando la alfombra roja de los Globos de Oro realmente significaba algo", dice uno de sus personajes). "The Studio" está nominada a tres premios, que darán tres oportunidades para que la vida imite al arte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.