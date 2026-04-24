Enorme bloque de hielo inestable frena a escaladores del Everest en el campamento base

Un enorme bloque de hielo en la ruta justo por encima del campamento base del Everest ha obligado a cientos de alpinistas y a sus guías locales a retrasar su intento de escalar la montaña más alta del mundo, informaron funcionarios el viernes.

El serac entre el campo base y el uno es inestable y supone un riesgo para los escaladores, explicó Himal Gautam, del Departamento de Montañismo de Nepal.

Las autoridades trabajan con alpinistas y organizadores de expediciones para evaluar la situación, mientras cientos de escaladores y sus guías esperan en el campamento base sin poder avanzar.

Según el departamento, se han expedido 410 permisos a alpinistas extranjeros para intentar llegar a la cumbre del Everest durante la temporada de escalada de primavera, que termina a finales de mayo.

Los “Icefall Doctors”, los guías de élite que trazan cada año la ruta de ascenso colocando cuerdas y asegurando escaleras de aluminio sobre las grietas, suelen terminar su tarea a mediados de abril.

El Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, que desplegaría al equipo para trazar la ruta, tiene previsto evaluar el serac mediante un reconocimiento aéreo. El riesgo de avalancha es alto y están esperando a que el serac se derrita por sí solo hasta un nivel seguro, señaló el presidente del comité, Lama Kazi Sherpa.

El serac forma parte de la cascada de hielo del Khumbu, un glaciar en constante movimiento con profundas grietas y enormes masas de hielo colgantes que pueden alcanzar el tamaño de un edificios de 10 pisos. Se considera una de las secciones más difíciles y traicioneras del ascenso.

En 2014, un fragmento del glaciar se desprendió de la montaña y causó una avalancha de hielo que mató a 16 guías sherpas que subían cargando los equipos de sus clientes. Fue uno de los desastres más letales en la historia de los ascensos al Everest.

Se espera que cientos de alpinistas extranjeros y aproximadamente el mismo número de guías y ayudantes nepalíes intenten llegar a la cumbre el próximo mes, cuando se abrirán algunas breves ventanas de clima favorable.

Miles de personas han subido los 8.849 metros (29.032 pies) del Everest desde el primer ascenso, el 29 de mayo de 1953, del neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.