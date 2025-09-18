El veto talibán a internet se extiende en Afganistán conforme más provincias se quedan sin acceso

Una campaña de represión talibán para "prevenir la inmoralidad" se está extendiendo por Afganistán, donde más provincias perdían el acceso a internet de fibra óptica después de que el líder del país impusiera una prohibición total sobre la tecnología.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares sin conexiones de internet Wi-Fi. Sin embargo, la red de internet para celulares sigue funcionando. Los funcionarios dicen que se están encontrando alternativas "para las necesidades".

La provincia norteña de Balkh confirmó un apagón de Wi-Fi el martes, con reportes de interrupciones severas en otras partes del país. El jueves, funcionarios en el este y norte dijeron que el acceso a internet fue cortado en las provincias de Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Nangarhar y Takhar.

Siddiqullah Quraishi, de la Dirección de Cultura de Nangarhar, confirmó el apagón a The Associated Press. La oficina del gobernador en Kunduz compartió un mensaje en un grupo oficial de WhatsApp.

La Organización de Apoyo a los Medios de Afganistán condenó la prohibición y expresó su preocupación.

"Esta acción, llevada a cabo por orden del líder de los talibanes, no solo interrumpe el acceso de millones de ciudadanos a información libre y servicios esenciales, sino que también representa una grave amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de los medios", manifestó.

El año pasado, un portavoz del Ministerio de Comunicaciones, Enayatullah Alokozai, dijo al canal de televisión privado TOLO News que Afganistán tenía una red de fibra óptica de más de 1.800 kilómetros (1.125 millas) y que se había aprobado una extensión de 488 kilómetros (305 millas) adicionales.

La mayoría de las provincias afganas han tenido servicios de fibra óptica hasta ahora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.