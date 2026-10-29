Muere a los 86 Patrick Stewart, actor legendario de "Star Trek" y "X-Men"

Patrick Stewart, el actor de formación clásica que aportó gravedad shakespeariana a las franquicias “Star Trek” y “X-Men”, murió a los 86 años.

Stewart falleció en Los Ángeles el miércoles, tras “un breve y conmovedor recorrido” con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, informó la portavoz Kelly Bush Novak. Los diagnósticos de Stewart no se habían dado a conocer previamente.

Aunque era conocido como el profesor Charles Xavier y el capitán Jean-Luc Picard de las series y películas de “X-Men” y “Star Trek: The Next Generation”, respectivamente, Stewart pasó más tiempo de su carrera sobre el escenario que en la Mansión X o en la USS Enterprise.

Además de interpretar a personajes que iban de Claudio a Macbeth, a menudo ofrecía una versión unipersonal de “A Christmas Carol” y realizó temporadas en el West End y en Broadway de “No Man's Land”, de Harold Pinter, y “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett, en repertorio con su amigo Ian McKellen.

Obtuvo algunas de las mejores críticas de su carrera cuando por fin abordó Macbeth por primera vez. La producción, dirigida por Rupert Goold, se estrenó en mayo de 2007 en el Chichester Festival Theatre de Inglaterra, pasó al West End de Londres y luego se trasladó a la Brooklyn Academy of Music antes de llegar a Broadway en 2008.

La interpretación de Stewart le valió su única nominación al premio Tony. The Times de Londres dijo que su Macbeth era “una creación fascinante de fragilidad, apetito, egotismo y humor sombrío”. The Daily Telegraph señaló que había ofrecido “una actuación verdaderamente grandiosa” y The New York Times afirmó que era “imprescindible”.

“Casi 50 años he esperado”, le comentó Stewart a The Associated Press en 2008. “Lo aprendí cuando tenía 14. Me memoricé todos los soliloquios solo porque me parecían geniales. Y se me quedaron, así que no tuve que aprender esas partes de la obra, lo cual es una bendición, porque aprenderse los parlamentos se ha convertido ahora en la única maldición de este trabajo”.

El comandante de una nave estelar creció sin retrete

Criado en Mirfield, en Yorkshire, un rincón obrero del norte de Inglaterra, el futuro comandante de una nave estelar del siglo XXIV creció sin baño en su casa.

Stewart se unió a un grupo de teatro amateur a los 12 años y memorizaba a Shakespeare por diversión cuando era adolescente. Ganó una beca para la Bristol Old Vic Theatre School, lo que impulsó una carrera como actor de carácter.

Era calvo desde los 19 años; la alopecia es hereditaria en su familia.

Su padre, ex sargento mayor de regimiento del Ejército británico, era propenso a arrebatos de “violencia repetida contra mi madre”, según escribió Stewart en un artículo periodístico. “La violencia siempre es una elección que hace un hombre y solo él es responsable de ella”.

En sus memorias, “Making It So”, Stewart escribió sobre cómo él y su hermano mayor, Trevor, se preparaban para las noches en que su padre llegaba a casa borracho y furioso y atacaba a su madre. “A veces era con la mano abierta, otras con el puño cerrado. Siempre apuntaba a su cabeza”.

El hijo se convertiría más tarde en padrino de Refuge, una organización que ofrece refugio a víctimas de violencia doméstica.

Su amor por Shakespeare rindió frutos como el capitán Picard

“El escenario resultaría ser un espacio seguro, un refugio de la vida real en el que podía habitar a otra persona, viviendo en otro lugar y tiempo”, escribiría.

Stewart fue aceptado en la Royal Shakespeare Company y permaneció allí 14 años, interpretando desde Marco Antonio hasta Enrique IV, Shylock y Oberón. “La gente que no estaba en la compañía me decía: ‘Déjalo ya. ¿Por qué no te vas a otro sitio?’ Y yo respondía: ‘¿A hacer qué?’”, le contó a la AP. “¿Tele?”

Stewart finalmente se fue para buscar trabajos más variados, incluida la película de 1981 “Excalibur”. Acababa de hacer una producción de “¿Quién le teme a Virginia Woolf?” en 1987 cuando surgió una oferta interesante. “Me encontré en Hollywood rodando una serie de ciencia ficción, de la que me aseguraron que fracasaría”.

No fracasó, por supuesto. Gracias al rico barítono de Stewart y a su porte noble, la franquicia “Star Trek” se mantuvo durante siete años, 178 episodios, y produjo cuatro largometrajes. Era conocido por su frase “Make it so”.

Su adoración por Shakespeare le sería muy útil cuando empezó a interpretar a Jean-Luc Picard, un comandante de nave estelar del siglo XXIV.

“Hay una formalidad en la manera en que hablan y se comportan que me recuerda a numerosas situaciones shakesperianas en las que había estado sobre el escenario. Debía interpretar a Jean Luc, me di cuenta, como si fuera un personaje de ‘Enrique IV’, que trata sobre hombres valientes”, escribió Stewart en sus memorias.

Pese a los Borg y los klingon, Stewart aún se las arregló para hacer espacio para el verso blanco. Fundó Paramount Shakespeare Company, un taller los sábados y domingos por la mañana para cualquier actor interesado. (Stewart retomó a Picard en la serie de televisión “Star Trek: Picard”.)

Stewart murió apenas unos días después de Walter Koenig, otro ícono de “Star Trek”, quien interpretó al alférez Pavel Chekov en el programa original de NBC de 1966 a 1969.

La serie le dio mayor visibilidad, lo que derivó en más trabajo, incluidos papeles en las películas “Conspiracy Theory” ("El complot"), “L.A. Story” ("Tres mujeres para un caradura") y en Broadway, donde protagonizó “La tempestad”, “The Caretaker” y “A Life in the Theater”, de David Mamet. La reina Isabel II lo nombró caballero en junio de 2010. Stewart también fue embajador del Comité Internacional de Rescate.

Una personalidad valiente y autoritaria. Pero ¿sexy?

En julio de 1992, él y la supermodelo Cindy Crawford aparecieron en la portada de “Top Turn-Ons” de TV Guide, basada en una encuesta a lectores. En sus memorias, Stewart escribió: “Absurdo”.

Stewart fue presentado por primera vez como el personaje Xavier en la trilogía original de X-Men, apareciendo en tres películas de 2000 a 2006. Más tarde regresó en cuatro filmes más antes de la muerte del profesor X en “Logan”, de 2017. Reapareció en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en 2022 y retomó el papel en “Avengers: Doomsday”, próxima a estrenarse.

También mostró su vis cómica en la serie de Starz de Seth MacFarlane “Blunt Talk” durante dos temporadas y puso voz a Poop en “The Emoji Movie”. Hizo apariciones en “Robot Chicken”, “Futurama” y “Los Simpson” (en un episodio, Homero pierde el cabello y Stewart le dice que es genial ser calvo).

Más adelante en su vida, demostró soltura en internet y encontró nuevos fans con su humor, posando en una bañera con un traje de langosta y generando memes cuando publicó una foto suya recogiendo manzanas. Cuando un periódico británico lo señaló por error como gay, dijo que era un cambio agradable. “Al menos no me desperté con internet diciéndome otra vez que estaba muerto”, tuiteó.

Se casó con la compositora y cantante de Brooklyn Sunny Ozell en 2013, McKellen, coprotagonista de “X-Men”, ofició la ceremonia. Más tarde, Stewart tuiteó una foto de los recién casados en una piscina de pelotas.

Le sobreviven su hija Sophia y su hijo Daniel.

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La periodista de cine de AP Lindsey Bahr contribuyó a este despacho.