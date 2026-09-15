El máximo tribunal de Brasil evalúa investigar al juez que encarceló a Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó a deliberar el martes sobre si el juez Alexandre de Moraes, el hombre que encabezó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, debería enfrentar una investigación en un caso de corrupción, una medida que también está sacudiendo la carrera hacia las elecciones presidenciales en octubre.

De Moraes enfrenta acusaciones planteadas por el juez André Mendonca, quien fue designado por Bolsonaro. Fuera del tribunal el martes, varias decenas de simpatizantes de Bolsonaro protestaban y exigían que De Moraes abandone el tribunal o sea sometido a un juicio político por el Senado.

Los dos jueces en el centro de una crisis sin precedentes en el máximo tribunal son percibidos como extremos opuestos del polarizado espectro político de Brasil. En octubre, se espera que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrente al senador Flávio Bolsonaro, hijo de Bolsonaro, en lo que probablemente será una elección reñida, como lo fue hace cuatro años.

Muchos brasileños pasarán la mañana pegados a sus televisores mientras el tribunal decide si De Moraes debe ser incluido en la investigación sobre el clausurado Banco Master, un caso que ha atrapado a políticos de alto rango y a miembros del Poder Judicial.

De Moraes negó haber cometido irregularidades en escritos que envió al tribunal más temprano el martes. También acusó a Mendonca de emprender una vendetta en su contra.

Mendonca hizo públicos la semana pasada documentos que mostraban que el jefe de Banco Master, Daniel Vorcaro, quien ahora está en prisión, buscó asesoría legal con De Moraes cuando estaba a punto de ser arrestado. Los documentos también mostraban que el banco tenía un contrato por 130 millones de reales (23 millones de dólares) con el bufete de abogados de la esposa de De Moraes.

La sesión del martes comenzó tras un retraso de 40 minutos, con el presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, leyendo el informe de la policía federal que Mendonca hizo público la semana pasada. El informe contenía documentos que mostraban que Vorcaro utilizó asesoría legal de De Moraes. Fachin indicó que programó la sesión del martes para abordar “un momento difícil” para el tribunal.

“Los desacuerdos son legítimos. Los enfrentamientos personales no lo son”, expresó Fachin en sus declaraciones iniciales. “La decisión corresponde al pleno, no a un solo juez. No podemos entregar a las futuras generaciones un Supremo Tribunal más pequeño que el que recibimos. Pero eso no puede significar la ausencia de desacuerdos”.

El tribunal no considerará el martes si Mendonca se excedió e investigó ilegalmente a De Moraes, una afirmación que el propio de Moraes y expertos legales han planteado recientemente.

En cuanto Fachin terminó sus palabras de apertura, dos de los 10 jueces del tribunal solicitaron no votar sobre la decisión de investigar a De Moraes.

Kassio Nunes, quien preside el tribunal electoral de Brasil, señaló que su cargo no le permite participar en la decisión, porque su resultado podría tener algún impacto en la campaña electoral.

José Dias Toffoli, quien anteriormente se apartó de la supervisión del caso Banco Master debido a sus vínculos con Vorcaro, también se negó a votar. Toffoli volvió a negar cualquier irregularidad en su relación con el banquero.

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Savarese informó desde Sao Paulo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.