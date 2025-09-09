El Ejército israelí insta a evacuar toda la Ciudad de Gaza antes de ampliar su campaña militar

El Ejército israelí instó el martes por la mañana a evacuar por completo la Ciudad de Gaza, antes de una operación militar ampliada prevista en la ciudad en el norte de Gaza.

Esta es la primera advertencia para una evacuación completa de la ciudad en esta ronda de combates.

También el martes, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que Israel había demolido 30 edificios de gran altura en Gaza, y acusó a Hamás de utilizarlos para infraestructura militar.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel planea destruir al menos 50 "torres del terror" que, según él, son utilizadas por Hamás.

En los últimos días, Israel ha destruido varios edificios de gran altura en la Ciudad de Gaza, alegando que Hamás había instalado infraestructura de vigilancia en ellos.

Las demoliciones forman parte de la intensificación de la ofensiva israelí para tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás. Israel ha instado a los palestinos a huir de partes de la Ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

Hay alrededor de 1 millón de palestinos en el área de la Ciudad de Gaza, aunque antes de esta advertencia sólo una pequeña fracción ha evacuado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.