Ejército israelí abre investigaciones penales por las muertes de Hind Rajab y paramédicos palestinos

El ejército de Israel anunció el miércoles que abrirá investigaciones penales sobre dos ataques de alto perfil contra palestinos durante la guerra en Gaza, incluyendo los asesinatos de Hind Rajab, de 5 años, y su familia, y de 15 paramédicos palestinos.

Las autoridades militares indicaron que no abrirán procesos similares sobre otros tres ataques en los que murieron trabajadores humanitarios de World Central Kitchen y Médicos Sin Fronteras.

La noticia se hizo pública en un comunicado que señaló que se completó la revisión de 150 incidentes relacionados con la conducta de las tropas en el sitiado enclave palestino y que se habían tomado decisiones sobre cinco casos.

El comunicado no mencionó otros incidentes de alto perfil que el ejército se había comprometido a investigar durante la guerra, ni recogió los ataques israelíes contra un hospital en el sur de Gaza en el que murieron cinco periodistas en agosto de 2025, incluida Mariam Dagga, una periodista visual que trabajaba como freelance para The Associated Press y otros medios.

Tanto el asesinato de Rajab en febrero de 2024 como el de 15 médicos palestinos en mayo de 2025 atrajeron la atención internacional.

Rajab murió junto a sus familiares mientras intentaban huir de la Ciudad de Gaza en medio de una ofensiva israelí. Las tropas abrieron fuego contra un vehículo en el que iban Hind, cuatro de sus primos, su tía y su tío. La prima de Hind, Layan Hamada, de 15 años, llamó al centro de paramédicos de la Media Luna Roja Palestina, diciéndo que un tanque se estaba acercando y que su familia había sido asesinada. Segundos después, se escucharon más disparos y los gritos de Layan se detuvieron, según la grabación de la llamada de la Media Luna Roja.

Hind fue la única sobreviviente en el auto. La Media Luna Roja se mantuvo en contacto con ella mientras intentaban obtener permiso del ejército para rescatarla. Se perdió el contacto. Hind, sus cinco familiares y dos médicos fueron hallados muertos 12 días después.

Los 15 paramédicos murieron cuando las tropas israelíes dispararon contra sus vehículos en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, y los enterraron en una fosa común. Los militares dispararon contra una primera ambulancia que iba a recoger heridos tras una ofensiva israelí, y luego contra varios vehículos de emergencia más que salieron a buscar a la primera, según imágenes grabadas con celulares y el único sobreviviente.

Luego, las tropas pasaron con una excavadora sobre los cuerpos y sus vehículos destrozados, enterrándolos en una fosa común. Trabajadores de Naciones Unidas y rescatistas tardaron una semana en llegar al lugar para desenterrar los cuerpos.

El ejército israelí dijo inicialmente que abrió fuego porque los vehículos estaban “avanzando de manera sospechosa” hacia soldados en las inmediaciones sin luces ni señales de emergencia. Pero se retractó de esa versión tras la aparición de las imágenes, que mostraban a los equipos de la Media Luna Roja y de Defensa Civil conduciendo lentamente con las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando y sus logos visibles.

“No estamos obligados a probar la verdad porque ya está probada ante todo el mundo”, dijo Eid Azizi, portavoz de la Media Luna Roja Palestina, a The Associated Press en una llamada telefónica. “No deberíamos haber llegado a este punto si respetaran y siguieran el derecho internacional humanitario”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.