Huracán Polo azota la costa mexicana y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Residentes en el estado mexicano de Baja California Sur fueron desalojados ante la amenaza del huracán Polo.

Brasil se prepara para unas elecciones generales y las flores florecían en el desierto de Atacama, Chile.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

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Esta galería fue seleccionada por el fotoperiodista de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

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