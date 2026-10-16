Colonos israelíes atacan a palestinos en la cosecha de la aceituna y otras noticias en Oriente Medio

Colonos israelíes atacaron a palestinos en localidades de toda la Cisjordania ocupada durante la cosecha de la aceitunas el viernes y prendieron fuego a autos y árboles.

En Yemen, los rebeldes hutíes respaldados por Irán lanzaron un ataque cerca de un palacio utilizado por el gobierno reconocido internacionalmente y causaron cinco muertos y varios heridos.

A continuación, las últimas noticias sobre Oriente Medio.

Colonos israelíes atacan a palestinos en toda Cisjordania

Colonos israelíes atacaron a palestinos en varias aldeas de la Cisjordania ocupada y prendieron fuego a árboles y vehículos, según autoridades locales y personal de emergencias de la Media Luna Roja Palestina.

De acuerdo con el grupo, seis personas resultaron heridas en dos ataques a los que respondió en la localidad de Abu Falah, a las afueras de Ramala. Una mujer de 63 años y un hombre de 40 fueron trasladados a un hospital después de ser golpeados por colonos, agregó la Media Luna Roja.

Israel impuso este año nuevas normas para la cosecha de la aceituna que prohíben a los palestinos trabajar en lo que se conoce como el Área C, que está bajo controles de seguridad israelíes y abarca la mayor parte de las tierras agrícolas del territorio.

Al menos cuatro palestinos han muerto y más de 100 resultaron heridos desde el inicio de la cosecha a principios de mes, indicaron funcionarios palestinos. Señalan que miles de árboles han sido dañados, lo que ha costado cientos de miles de dólares a los agricultores.

La policía y el ejército de Israel no respondieron a preguntas sobre los ataques.

Cinco muertos en ataques cerca de palacio del gobierno de Yemen

Al menos cinco personas fallecieron y más de una docena resultaron heridas en ataques en las inmediaciones de un palacio utilizado por el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, dijeron funcionarios gubernamentales.

En una publicación en Facebook el jueves por la noche, el ministro de Salud, Qasem Buhaibeh, manifestó que entre las víctimas había guardias de seguridad y otros empleados del palacio Maashiq, en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen.

Adén ha sido la sede del gobierno de Yemen desde 2015. Los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, se atribuyeron la responsabilidad de los ataques y afirmaron que su objetivo era un cuartel general militar asociado con fuerzas saudíes que respaldan al gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.