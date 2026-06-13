Cientos marchan en Katmandú con motivo del Mes del Orgullo de Nepal

Cientos de miembros de la comunidad LGBTQ+ de Nepal y sus partidarios salieron a las calles de Katmandú el sábado para celebrar el Mes del Orgullo.

Nepal cuenta con una comunidad LGBTQ+ en crecimiento y ha logrado avances significativos en los derechos de las minorías sexuales en los últimos años.

El gobierno elegido en marzo, con el primer ministro Balendra Shah al frente, ha creado el Ministerio de Mujeres, Infancia, Género y Minorías Sexuales y Seguridad Social, la primera vez que se dedica un departamento a abordar los asuntos relacionados con las mujeres y las minorías sexuales.

Nepal fue uno de los primeros países de Asia en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución de 2015 establece de forma explícita que no puede haber discriminación por motivos de orientación sexual.

Una decisión judicial de 2007 obligó al gobierno a realizar cambios a favor de las personas LGBTQ+. Quienes no se identifican como mujer u hombre pueden elegir ahora “tercer género” en sus pasaportes y otros documentos gubernamentales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.