Un escalador del Everest, atrapado durante una semana sin comida ni oxígeno, fue rescatado mientras regresaba al campamento base

Un guía de escalada nepalí que desapareció en el Monte Everest hace una semana sin comida ni oxígeno fue encontrado con vida, tras haberse arrastrado solo casi todo el camino de regreso al campamento base.

Hillary Dawa Sherpa, de 52 años, fue encontrado el jueves por la mañana tras desaparecer en las cumbres de la montaña más alta del mundo en las últimas horas de la temporada de escalada de 2026.

Dawa, esposo y padre, regresaba con un escalador polaco tras no lograr alcanzar la cima de 8.849 metros cuando desapareció entre el Campamento III y el Campamento IV.

Esta última se sitúa a una altitud de unos 8.000 metros y se la conoce como “la zona de la muerte”, ya que tiene niveles de oxígeno demasiado bajos para mantener la vida humana durante mucho tiempo.

El experimentado escalador fue encontrado por un equipo organizador “cerca del campamento base... descendiendo a gatas” con “algunos síntomas de congelación”, pero por lo demás en buen estado de salud, según declaró a la agencia de noticias AFP Pemba Sherpa, de 8K Expeditions, que supervisaba las labores de rescate.

La esposa del escalador desaparecido dijo que la familia estaba “muy contenta” de saber de su regreso, y agregó que ya habían comenzado a rezar las oraciones de los últimos sacramentos por su alma.

open image in gallery Los paramédicos trasladaron el jueves a Dawa Sherpa, quien había estado desaparecido durante varios días en la región del Everest ( Reuters )

Dawa, que aún llevaba puesta la chaqueta de escalada, fue trasladado de urgencia desde el helipuerto al hospital en una camilla. Su familia informó que se encontraba bien y que estaba recibiendo tratamiento por congelación y otras complicaciones.

“Me reconoció… es amable y habla”, dijo Mhendo Lhamo Sherpa, la hija del guía. “Estamos contentos”.

Los familiares declararon a Outside que Dawa, cuyo nombre rinde homenaje al famoso alpinista Edmund Hillary, había trabajado y guiado durante varios años en el Everest. Añadieron que este trabajo de temporada era una fuente de ingresos fundamental para su esposa y su hija adolescente.

Pasang Dawa Sherpa, un escalador nepalí, compartió en Facebook fotografías del guía a su regreso, todavía equipado con el traje de cumbre mientras comía y descansaba, con aparentes congelaciones en las manos.

Según The Himalayan Times, el guía pasó siete días sin comida, oxígeno embotellado ni equipo de rescate. Fueron de los últimos escaladores en el Everest esta temporada, que finalizó a finales del mes pasado.

Durga Rai, rescatista del SPCC, declaró a The Himalayan Times: “Es a la vez aterrador e impresionante cómo Dawa cruzó la profunda grieta a lo largo de la sección de la cascada de hielo sin escaleras”.

open image in gallery Los paramédicos se encargan de trasladar a Dawa Sherpa al Hospital HAMS de Katmandú ( Reuters )

Chris Thrall, un antiguo miembro de la Marina Real Británica, dijo que fue la última persona en ver a Dawa, tras haber alcanzado con éxito la cima de la montaña junto a él el 29 de mayo.

En un homenaje a Dawa el miércoles, entonces dado por muerto, Thrall lo describió como un “hombre de una gentileza extraordinaria y un verdadero ‘tigre de las montañas’”.

Él describió cómo el 30 de mayo había comenzado a descender del Campamento IV cuando Dawa se detuvo para “descansar”.

Según se cuenta, Dawa insistió en que Thrall continuara. En el descenso, Thrall encontró a un escalador polaco con congelación que se había quedado sin oxígeno embotellado.

Dividido entre ayudar al escalador polaco y regresar por el veterano Sherpa, Thrall dijo que compartió su tanque de oxígeno con el polaco mientras regresaban al Campamento III en 11 horas, un trayecto que normalmente duraría solo dos.

Los equipos de búsqueda se movilizaron para encontrar a Dawa, pero no se lo volvió a ver hasta esta mañana, después de haber descendido heroicamente solo.

Kung Sherpa, un familiar, declaró a Outside que estaba frustrado con la forma en que el empleador de Dawa había gestionado la misión de búsqueda y rescate.

open image in gallery Los equipos médicos rescatan a Dawa Sherpa, un guía de montaña que llevaba varios días desaparecido en la región del Everest ( AP )

“Cuando se le informó de que ya había transcurrido un tiempo considerable desde el incidente, [el director de la empresa] explicó además que la aseguradora no había estado respondiendo en relación con los procedimientos de rescate y recuperación”, declaró Kunga Sherpa al medio antes de que encontraran a Dawa.

Un récord de más de 1.000 escaladores y sus guías ascendieron al Everest esta temporada, y el gobierno emitió 494 permisos. Al menos cinco personas fallecieron, entre ellas dos indios y tres escaladores nepalíes que participaban en los preparativos.

Muchos escaladores quedaron atrapados en el campamento base después de que un enorme bloque de hielo glaciar retrasó la apertura de la ruta hacia el pico más alto del mundo en abril.

Traducción de Olivia Gorsin