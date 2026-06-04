Búfalo albino bautizado en honor a Trump causa sensación en zoológico de Bangladesh

Con su mata de pelo dorado y su fornida complexión de 700 kilogramos (1.500 libras), Donald Trump ha atraído multitudes de todo Bangladesh desde que llegó al zoológico nacional la semana pasada.

El raro búfalo albino se convirtió en una sensación cuando un agricultor notó que su mechón de pelo rubio se parecía al característico copete del presidente de Estados Unidos. Después de que un video del pálido mamífero cornudo se volviera viral en redes sociales, grandes cantidades de personas empezaron a acudir a la granja, localizada a las afueras de Daca, para verlo con sus propios ojos.

En un principio, el animal estaba destinado a ser ofrendado para la festividad musulmana del sacrificio. Pero, al citar preocupaciones de seguridad, el gobierno ordenó su traslado al zoológico de la capital, donde ahora grandes multitudes desafían el calor sofocante para verlo.

El martes, los visitantes se apretujaban contra la valla del recinto del búfalo y grababan con sus teléfonos, mientras algunos padres alzaban a niños pequeños sobre sus hombros para tener una mejor vista.

Un trabajador del zoológico mimaba al animal: le cepillaba el pelo hacia un lado y lo rociaba con agua con una manguera para evitar el calor, mientras unos ventiladores lo refrescaban.

“Hay un parecido con Donald Trump en sus ojos, su peinado y el color de su piel”, comentó Mohammed Nasim, un estudiante en Daca. “Y, así como Donald Trump tiene una personalidad y un estilo de vida distintivos, este búfalo, después de volverse viral, ahora vive un tipo de vida similar, disfrutando de mucha atención y un trato especial”.

Los medios locales informaron que la exhibición incluía al principio un cartel que decía “Donald Trump”, el cual fue retirado posteriormente. El curador del zoológico fue despedido el sábado, aunque no se dio una causa oficial para la destitución.

Algunos, claramente, consideraron de mal gusto el nombre.

“Ponerle a un animal de granja el nombre de uno de los líderes más influyentes del mundo fue, sin duda, algo incorrecto”, afirmó Mohammad Joynal Adedin, residente de Daca, aunque de todos modos visitó el zoológico para ver al búfalo. “Parece una falta de respeto. Creo que el agricultor que hizo esto tomó una mala decisión”.

El animal fue vendido antes del Eid al-Adha, la “Fiesta del Sacrificio”. Cuando el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó a la policía poner al animal bajo custodia, las autoridades reembolsaron al comprador.

“Desde antes del Eid, había visto publicaciones en Facebook que decían que ‘Donald Trump’ sería sacrificado. Después, escuché que, en lugar de ser sacrificado, lo habían llevado a un zoológico”, dijo Mohammad Habibur Rahman, un visitante del zoológico procedente de la ciudad bangladesí de Jashore, en el suroeste del país.

“Así que pensé en venir al zoológico y ver a ‘Donald Trump’ por mí mismo”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.