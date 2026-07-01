Qué saber sobre los orígenes y tradiciones del Día de la Independencia de EE. UU.

El 4 de julio es la esencia de lo estadounidense: desfiles, parrilladas, cerveza fría y, por supuesto, fuegos artificiales.

Sin embargo, esos fuegos artificiales también hacen que sea una festividad especialmente peligrosa, resultando generalmente en más de 10.000 visitas a la sala de emergencias. Pero la pirotecnia sigue siendo el centro del Día de la Independencia, una festividad que lleva 250 años en desarrollo.

Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre el 4 de julio, incluyendo el origen de la festividad y cómo los fuegos artificiales se convirtieron en parte de la tradición.

¿Cuál es el origen de la independencia?

open image in gallery Una bandera estadounidense de 91 metros de ancho por 46 metros de alto cuelga sobre la presa Hoover el 30 de junio de 2026 en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead, Nevada. ( Getty )

La festividad celebra la adopción unánime de la Declaración de Independencia por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776, un documento que anunciaba la separación de las colonias de Reino Unido.

Un año después, según la Biblioteca del Congreso, una celebración espontánea en Filadelfia marcó el aniversario de la independencia estadounidense.

Pero en toda la naciente nación, las celebraciones no se volvieron comunes hasta después de la Guerra de 1812. Rápidamente se popularizó: La Biblioteca del Congreso señala que eventos históricos importantes en el siglo XIX, como las ceremonias de inauguración del Canal de Erie y el Ferrocarril de Baltimore y Ohio, se programaron para coincidir con las festividades del 4 de julio.

¿Cómo se convirtieron los fuegos artificiales en una tradición?

La exhibición de pirotecnia ha sido una gran parte del Día de la Independencia desde el principio. El Padre Fundador John Adams lo vio venir.

La conmemoración de la independencia de Estados Unidos "debería solemnizarse con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, fogatas e iluminaciones de un extremo a otro de este continente desde ahora y para siempre", escribió Adams en una carta a su esposa, Abigail, fechada el 3 de julio de 1776.

Los fuegos artificiales existían siglos antes de que Estados Unidos se convirtiera en una nación. La Asociación Estadounidense de Pirotecnia dice que muchos historiadores creen que los fuegos artificiales se desarrollaron por primera vez en el siglo II a.C. en la antigua China al arrojar tallos de bambú al fuego, causando explosiones cuando las bolsas de aire huecas se sobrecalentaban.

Para el siglo XV, los fuegos artificiales se usaban ampliamente en festivales religiosos y entretenimiento público en Europa, y los primeros colonos en Estados Unidos continuaron con esas tradiciones, señaló la asociación.

¿Algún presidente se ha negado a celebrar?

Presidentes desde George Washington hasta Donald Trump han celebrado el nacimiento de la nación el 4 de julio, con una excepción: Adams.

Aparte de la carta enviada a su esposa, Adams se negó a celebrar la festividad el 4 de julio porque sentía que el 2 de julio era el verdadero Día de la Independencia. ¿Por qué? Fue el 2 de julio de 1776 cuando el Congreso Continental votó a favor de la resolución de independencia, aunque la Declaración de Independencia no se adoptó formalmente hasta dos días después.

Adams estaba tan convencido que rechazó invitaciones a festivales y otros eventos, incluso mientras fungía como el segundo presidente de la nación. Irónicamente, Adams y Thomas Jefferson, el autor principal de la Declaración de Independencia, murieron ambos en el 50 aniversario de la adopción formal del documento, el 4 de julio de 1826.

open image in gallery Una imagen tomada desde un dron muestra los fuegos artificiales del 4 de julio sobre Somerville, Massachusetts, EE. UU., el 30 de junio de 2026 ( Reuters )

¿Qué tan populares son los fuegos artificiales?

Las ventas al consumidor de fuegos artificiales han crecido rápidamente en las últimas dos décadas.

Las estadísticas de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia muestran que en el 2000, los consumidores estadounidenses gastaron 407 millones de dólares en fuegos artificiales. Para 2024, esa cifra aumentó a 2.200 millones de dólares. El mayor salto se produjo durante la pandemia de covid-19, cuando se cancelaron las exhibiciones públicas de fuegos artificiales. Las ventas al consumidor aumentaron de 1.000 millones de dólares en 2019 a 1.900 millones de dólares en 2020.

El costo de los fuegos artificiales podría dispararse si la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa: la mayoría de las carcasas aéreas, cohetes de papel y fuentes brillantes que fascinan a los estadounidenses cada 4 de julio se importan de China. Una pausa de 90 días en los altos aranceles de Trump sobre las importaciones chinas trajo algo de alivio temporal, pero los expertos de la industria están inciertos mientras esperan un acuerdo.

¿Son peligrosos los fuegos artificiales?

A pesar de los esfuerzos educativos generalizados, miles de estadounidenses resultan gravemente heridos por fuegos artificiales cada año.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos informa que en 2024, se atribuyeron 11 muertes a los fuegos artificiales, un aumento del 38% respecto a 2023. Se estima que 1.700 personas fueron tratadas en salas de emergencia por lesiones relacionadas con bengalas y 14.700 personas resultaron heridas por fuegos artificiales, un aumento del 52% en comparación con 2023.

Las quemaduras fueron la lesión más común. Las personas se lastimaron las manos y los dedos con mayor frecuencia, y las lesiones en la cabeza, la cara y los oídos también fueron frecuentes.

Para aquellos que planean lanzar fuegos artificiales, los expertos instan a encontrar una superficie plana, dura y nivelada, lejos de estructuras y otras cosas que puedan incendiarse. La persona responsable de los fuegos artificiales debe evitar el alcohol. Los niños nunca deben encenderlos.

Los expertos también han recomendado tener un balde o una manguera cerca en caso de incendio o explosión. Disparar uno a la vez y alejarse rápidamente después de encenderlo, dijo, y nunca volver a encender o manipular un fuego artificial que no haya funcionado. Cuando terminen, recoger los restos y remojarlos antes de desecharlos.