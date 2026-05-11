Avión de Turkish Airlines se incendia al aterrizar en aeropuerto de Nepal; todos a salvo

Un avión de Turkish Airlines se incendió el lunes durante su aterrizaje en el principal aeropuerto de Nepal, sin que haya reportes de personas heridas, pero obligando a las autoridades a suspender las operaciones.

El vuelo procedente de Estambul con 277 personas a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú mientras salían llamas y humo del tren de aterrizaje derecho. El personal de emergencia se desplegó a la pista y controló el incendio. Los pasajeros fueron evacuados de forma segura, informaron funcionarios del aeropuerto.

El aeropuerto fue cerrado el lunes por la mañana.

Varios aviones con destino a Katmandú quedaron en espera mientras las autoridades investigaban el incidente e intentaban despejar la única pista del aeropuerto.

Nepal es escenario de accidentes aéreos relativamente frecuentes debido a su terreno montañoso y a los cambios de clima que dificultan las condiciones de vuelo.

En 2015, un avión de Turkish Airlines se despistó en el aeropuerto de Katmandú en medio de una densa neblina, lo que obligó a cerrar el aeropuerto por varios días.

No se reportaron heridos, y el avión fue remolcado posteriormente del aeropuerto y convertido en un museo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.