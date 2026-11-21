Una embarcación que transportaba a personas a un funeral volcó en Nigeria y provocó la muerte de al menos 24 personas, informaron los servicios de emergencia el sábado.

La embarcación llevaba pasajeros de una comunidad a otra para un sepelio cuando se hundió el viernes en el estado de Bayelsa, en la región sur del país, señaló en un comunicado Manzo Ezeki, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria.

Ezeki indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, sin precisar cuántas personas estaban desaparecidas.

El portavoz policial Musa Mohammed informó el viernes que otras 24 personas habían sido rescatadas y buscaron asistencia médica.

Las autoridades no han dicho cuántos pasajeros se creía que iban a bordo.

Mohammed dijo que informes preliminares apuntaban a que la embarcación sufrió un problema mecánico.

Los pasajeros pidieron al operador de la embarcación que se dirigiera hacia tierra, pero presuntamente se negó, según Mohammed. El operador de la embarcación luego, según se informó, huyó del lugar, mientras que el encargado de la embarcación fue puesto bajo custodia.

Las tragedias con embarcaciones son comunes en Nigeria. La falta de aplicación de las normas de seguridad deriva en que a veces embarcaciones defectuosas sin chalecos salvavidas operan en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.