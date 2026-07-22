La Guardia Nacional se despliega ante fuertes inundaciones en Virginia Occidental

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas y negocios, arrasaron puentes y derivaron en numerosos rescates acuáticos en zonas de Virginia Occidental, informaron las autoridades.

El gobernador Patrick Morrisey envió a 100 miembros de la Guardia Nacional a las áreas más afectadas en la parte norte del estado y declaró el estado de emergencia para los 55 condados la noche del martes. Se esperaba que otros 200 miembros de la Guardia Nacional llegaran a última hora de la mañana del miércoles.

“Las agencias estatales y locales permanecerán sobre el terreno el tiempo que sea necesario para ayudar a las comunidades afectadas”, manifestó Morrisey en un comunicado.

Los meteorólogos indicaron que en algunos lugares cayeron hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia. No se reportaron muertes de inmediato.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Charleston advirtió anoche sobre condiciones de inundación que ponían en peligro la vida en algunas comunidades, y pidió a la gente: “¡BUSQUE TERRENO MÁS ALTO AHORA!”.

Bob Pfister comentó que la electricidad seguía funcionando en el hotel donde se hospedaba en Weston, aunque el primer piso estaba inundado, y que la mayoría de las personas planeaba quedarse allí hasta la mañana del miércoles.

Pfister escribió en Facebook: “Ahora mismo esta opción es mucho mejor que un refugio y un bote salvavidas. ¡Si se va la luz, eso puede cambiar mucho!”.

Videos y fotos publicados en redes sociales mostraban vehículos sumergidos en estacionamientos, incluso en un Walmart en Weston, donde el agua lodosa se adentró con fuerza hasta el interior de la tienda.

Los equipos de emergencia informaron de decenas de rescates de personas atrapadas en vehículos inundados. Sin embargo, algunos rescatistas no pudieron llegar a lugares donde las aguas habían cortado el acceso.

Las alertas por inundaciones repentinas en el estado expiraron para la mañana del miércoles. Se emitieron otras advertencias para partes de la vecina Virginia.

Las fuertes lluvias formaron parte de tormentas de gran alcance que también generaron reportes de tornados desde el área de Cincinnati, atravesando Nueva Jersey, hasta los suburbios de la ciudad de Nueva York. Se reportaron daños por un posible tornado en el área de St. Marys y Belmont, en Virginia Occidental.

Los canales de comunicación de los servicios de emergencia estaban llenos de actividad a última hora de la noche del martes en los condados de Lewis y Upshur, que en conjunto tienen unos 40.000 residentes.

Los equipos de socorro realizaron rescates acuáticos durante horas desde la noche del martes hasta el miércoles, señaló la comisionada del condado Lewis, Agnes Quinn Queen.

“La devastación en todo nuestro condado es extensa”, publicó Queen en redes sociales.

Un socavón provocado por la tormenta se tragó un vehículo en un bar la noche del martes en Fayetteville, en el sur de Virginia Occidental.

Morrisey instó a los residentes a quedarse en casa y afirmó que las condiciones para viajar seguían siendo peligrosas. Las aguas obligaron al cierre de tramos de la Interestatal 79, la Ruta 48 y numerosas carreteras secundarias. El terreno ya estaba saturado después de que las tormentas descargaran más de 2 pulgadas (5 centímetros) de lluvia en todo el estado el sábado.

Las tormentas del martes ocurrieron una década después de que 23 personas murieran tras horas de intensas lluvias sobre las mismas zonas.

Datos de un medidor de agua del Servicio Geológico de Estados Unidos mostraron que un afluente de un arroyo, Sand Run, subió a un nivel récord cerca de Buckhannon, superando la marca establecida durante una inundación de noviembre de 1985 que dejó 47 muertos en todo el estado.

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Dave Collins, en Hartford, Connecticut, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.