Número de muertos por choque de trenes en Indonesia sube a 14

La cifra de muertos por un choque de trenes a las afueras de la capital de Indonesia aumentó a 14.

Bobby Rasyidin, director general de la empresa ferroviaria estatal PT Kereta Api Indonesia, informó que se ha confirmado la muerte de 14 personas hasta la mañana del martes. Los cuerpos fueron trasladados a un hospital para una identificación más detallada.

El choque ocurrió el lunes, cuando un tren de larga distancia impactó contra el vagón trasero de un tren de cercanías detenido en la estación Bekasi Timur, a las afueras de Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.