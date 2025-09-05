Autobús de pasajeros cae por acantilado en Sri Lanka y causa 15 muertos y 16 heridos

Un autobús de pasajeros se salió de la carretera y se precipitó por un barranco en una región montañosa de Sri Lanka, y causó la muerte de 15 personas y heridas a otras 16, informó un portavoz de la policía el viernes.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Wellawaya, a unos 280 kilómetros (174 millas) al este de la capital, Colombo, el jueves por la noche, y el vehículo cayó en un precipicio de unos 300 metros (1.000 pies), explicó el portavoz de la policía, Fredrick Wootler.

Entre los 16 heridos había cinco menores.

Según Wootler, una investigación preliminar de la policía reveló que el conductor estaba manejaba a gran velocidad y perdió el control del bus, que chocó contra otro vehículo y contra las barandillas antes de caer por el acantilado.

En el momento del accidente, a bordo del bus había casi 30 personas.

La televisión local mostró imágenes del autobús gravemente dañado en el fondo del precipicio, mientras los equipos de rescate —que incluían soldados, policías y voluntarios— sacaban a los heridos durante la noche en un terreno escarpado.

Los accidentes letales de autobús son habituales en Sri Lanka, especialmente en las regiones montañosas, a menudo debido a la conducción imprudente y a carreteras en mal estado y estrechas.

