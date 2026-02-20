Protestan monjes budistas en Sri Lanka en defensa de su papel en asuntos de Estado

Cientos de monjes budistas protestaron el viernes en la capital de Sri Lanka por lo que consideran una falta de respeto del gobierno hacia su religión y por ignorar una tradición de larga data según la cual deben ser consultados en asuntos de Estado.

La protesta transcurrió sin que se reportaran hechos de violencia.

La Constitución de la nación insular de unos 22 millones de habitantes establece que el budismo es la religión del Estado, aunque la libertad religiosa está protegida por ley. La carta magna también señala que el gobierno tiene la obligación de proteger y fomentar el budismo.

Más del 70% de la población es budista y su clero es influyente en los asuntos sociales, culturales y políticos. En Sri Lanka también viven minorías hindúes, musulmanas y cristianas.

Los monjes que participaron en la protesta en Colombo leyeron una nota de apelación que, señalaron, será enviada al presidente Anura Kumara Dissanayake.

La nota indicó que la responsabilidad del gobierno en la nación insular es basar sus valores en los principios del budismo, que surgió en el siglo V a.C. en la antigua India, y reconocer el derecho del clero a asesorar en los asuntos del Estado.

También instó a excluir a los no budistas de los cargos más altos en Sri Lanka, incorporar valores budistas en las escuelas y en el sistema educativo y proteger todos los sitios arqueológicos vinculados con la religión.

Es probable que la apelación forme parte de los esfuerzos de los monjes por presionar al gobierno.

