Aumenta el interés por las ruinas submarinas de Tiro tras la guerra entre Israel y Hezbollah

Bajo las aguas del Mediterráneo frente a la ciudad de Tiro, algunos buzos pasan junto a muros de piedra, estructuras antiguas y una calzada sumergida, vestigios de partes de una ciudad que alguna vez se alzó sobre el agua en el sur de Líbano.

Luego de que se alcanzó un frágil alto al fuego que aún se encuentra vigente tras la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah, los visitantes regresan a Tiro, una ciudad conocida por sus ruinas romanas y su historia fenicia, mucho más antigua. Los operadores de empresas de buceo refieren que el interés por los sitios arqueológicos submarinos va en aumento, aunque el número de visitantes sigue por debajo de los niveles previos a la guerra.

“La temporada de buceo no es como solía ser, pero el número de personas que vienen a bucear para ver las ruinas aumenta día con día”, dijo Yousef al-Jundi, gerente del centro de buceo Lebanon Diving Center.

Los vestigios submarinos forman parte del vasto paisaje arqueológico de Tiro. La UNESCO apunta que una parte importante de los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad se encuentran bajo el agua, y las investigaciones arqueológicas subacuáticas han documentado muros, estructuras portuarias y otros restos a lo largo de lo que fue la isla y el litoral.

“Esta es la identidad de la ciudad, que nos dice cuál es su antigüedad y cuál es su historia”, expuso Al-Jundi. Dijo que los sitios submarinos atraen a buceadores de todo el mundo deseosos de ver lo que comúnmente se describe como la “ciudad sumergida” de Tiro.

Tiro fue una de las ciudades marítimas fenicias más importantes de la antigüedad, con redes comerciales que se extendían por todo el Mediterráneo. La urbe también era famosa por su tinte púrpura —el cual se extraía de un caracol marino—, y posteriormente se convirtió en un importante centro griego y romano. Sus vestigios arqueológicos fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984.

La guerra generó preocupación por la conservación de ese sitio tan importante, tanto en tierra firme como bajo el agua.

“Nos preocupaban los sitios arqueológicos en tierra, los cuales se vieron afectados por la guerra y los ataques, pero al mismo tiempo también nos preocupaban los sitios arqueológicos submarinos... gracias a Dios no sufrieron daños”, manifestó Al-Jundi.

Antes del alto al fuego de finales de junio, Tiro fue objeto de intensos ataques aéreos israelíes, y varios barrios de la ciudad costera sufrieron graves daños durante los combates. Debido a la amenaza y los daños causados por las hostilidades en curso, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó a Tiro en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en julio de 2026.

Ali Badawi, de la Dirección General de Antigüedades del Líbano, dijo que proteger los yacimientos submarinos aún resulta un reto.

“No están muy bien protegidos”, apuntó Badawi, y añadió que a veces hay “intrusiones”. Sin embargo, "estamos realizando grandes esfuerzos mediante inspecciones e investigaciones que llevamos a cabo, e intentamos desarrollar leyes para garantizar su seguridad en el futuro”, agregó.

Badawi indicó que las autoridades también quieren expandir la investigación y la inversión en el turismo submarino, incluida la creación de parques arqueológicos subacuáticos que permitan a más visitantes conocer estos sitios.

Esta iniciativa se da en un momento en que Tiro procura reconstruir su sector turístico tras la guerra, y al mismo tiempo preservar los vestigios arqueológicos, los cuales reflejan miles de años de la historia de la ciudad.