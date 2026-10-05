Tailandia se prepara para más lluvia mientras la cifra de muertos por inundaciones llega a 31

Las autoridades tailandesas advirtieron el lunes que se pronostican más lluvias e inundaciones repentinas, mientras que el número de muertos por las inundaciones en el país desde mediados de septiembre aumentó a 31.

Se prevén tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias intensas en gran parte del norte de Tailandia desde el lunes hasta el miércoles, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, particularmente en zonas bajas, informó el Departamento Meteorológico de Tailandia.

También se pronostican lluvias de fuertes a intensas en algunas áreas de las regiones central, oriental y meridional, incluida la capital, Bangkok, para el fin de semana.

Muchas zonas de Bangkok quedaron anegadas la semana pasada tras las lluvias torrenciales que se extendieron por varios días, lo que obligó a miles de personas a evacuar y provocó graves afectaciones. Las condiciones en la ciudad han mejorado en gran medida, aunque algunas áreas bajas siguen inundadas.

Las autoridades de Bangkok señalaron que estaban tomando medidas para reducir el riesgo de nuevas inundaciones, entre ellas drenar más agua de los principales canales de la ciudad para aumentar su capacidad de absorber la lluvia y desplegar más bombas de agua en zonas de alto riesgo.

Más de 3,5 millones de personas seguían afectadas por las inundaciones en todo el país hasta el lunes, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. Las 31 muertes se reportaron en ocho provincias, incluidas cuatro en Bangkok.

Los extensos daños por las inundaciones llevaron al gobierno tailandés a aprobar la semana pasada fondos de emergencia por más de 4.100 millones de baht (unos 122 millones de dólares) para la recuperación tras las inundaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.