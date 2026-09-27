Afganistán dice que 28 combatientes murieron y 32 fueron capturados tras cruzar desde Pakistán

Afganistán informó el domingo que sus fuerzas mataron a 28 combatientes y capturaron a otros 32, entre ellos presuntos miembros del grupo Estado Islámico que cruzaron desde el vecino Pakistán.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado en los últimos días, con enfrentamientos transfronterizos y ataques aéreos paquistaníes en territorio afgano sumándose a disputas de larga data sobre la actividad de milicianos a lo largo de su frontera.

El Ministerio de Defensa de Afganistán indicó en X que los combatientes murieron o fueron capturados el sábado en el distrito de Kamdesh, en la provincia nororiental de Nuristán. Afirmó que varios grupos afiliados al Estado Islámico habían sido enviados desde Pakistán con el apoyo de las autoridades paquistaníes “con el objetivo de llevar a cabo actos de subversión y crear inseguridad”.

Afganistán no reconoce su frontera con Pakistán como una frontera internacional. Los países comparten una frontera de 2.611 kilómetros (1.622 millas) conocida como la Línea Durand.

Pakistán rechaza las acusaciones de Afganistán

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó las acusaciones por considerarlas “frívolas, infundadas y carentes de toda verdad”. En X, indicó que Pakistán “rechaza categóricamente” las afirmaciones de que sus fuerzas de seguridad o agencias de inteligencia estuvieran implicadas en enfrentamientos en Nuristán o en cualquier otro lugar de Afganistán. También negó haber reclutado o entrenado a exintegrantes de las fuerzas de seguridad afganas o haber facilitado al Estado Islámico u otros milicianos.

El ministerio sostuvo que Afganistán no había aportado pruebas para respaldar sus acusaciones, incluidas identidades, documentos, comunicaciones o material forense. Desestimó un video que circula en redes sociales al afirmar que muestra únicamente a unas pocas personas desarmadas y lo describió como “un video montado” por el gobierno talibán de Afganistán.

Pakistán afirmó que la presencia y las actividades de grupos milicianos en Afganistán han quedado documentadas en informes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Acusó a Kabul de intentar “fabricar una conexión paquistaní” para ocultar lo que describió como la presencia continua de milicianos en Afganistán.

Pakistán dice que sus fuerzas mataron a decenas de milicianos

Mientras tanto, el ejército de Pakistán informó el domingo que sus fuerzas habían matado a más de 71 milicianos durante múltiples operaciones en la provincia suroccidental de Baluchistán en las 96 horas anteriores. El ejército dijo que las operaciones fueron contra escondites de grupos a de los Fitna al-Khawarij y Fitna al-Hindustan, términos utilizados por Islamabad para los talibanes paquistaníes con base en Afganistán y miembros del proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de permitir que los talibanes paquistaníes, conocidos formalmente como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP, operen desde territorio afgano y lleven a cabo ataques dentro de Pakistán. El TTP es un grupo separado de los talibanes afganos, pero es su aliado. Kabul niega brindar refugio al grupo y ha rechazado las acusaciones de Pakistán.

Las hostilidades más recientes se produjeron después de ataques aéreos paquistaníes el lunes contra sitios en el este de Afganistán que Pakistán describió como escondites de milicianos. Pakistán afirmó que los ataques mataron a 28 milicianos, mientras que las autoridades afganas dijeron que murieron tres civiles, una cifra confirmada por las Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa afgano indicó que la mayoría de los implicados en el presunto plan en Nuristán eran exmiembros del ejército de Afganistán que sirvieron bajo el gobierno anterior, que fue derrocado cuando los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021.

“Según la información disponible, las agencias de inteligencia paquistaníes los habían llevado a Pakistán bajo la promesa de que se harían arreglos para que obtuvieran asilo en países extranjeros y recibieran altos salarios”, manifestó el ministerio.

Alegó que, en cambio, los hombres fueron llevados a campamentos establecidos por el ejército y las agencias de inteligencia de Pakistán, recibieron un breve entrenamiento militar y fueron enviados de regreso a Afganistán para crear inseguridad en partes de Nuristán, que limita con el distrito norteño paquistaní de Chitral.

El ministerio instó a “todos los jóvenes y exmilitares que han sido engañados por las agencias de inteligencia paquistaníes” a no convertirse en nuevas víctimas de lo que describió como conspiraciones del enemigo.

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Ahmed reportó desde Islamabad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.