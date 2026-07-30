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Asciende a 51 cifra de muertos por deslizamiento en China; ponen fin a tareas de búsqueda

CHINA-DESLAVE
CHINA-DESLAVE (AP)

La cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en el suroeste de China aumentó a 51, después de que los equipos de búsqueda concluyeran las labores de rastreo en tierra, informaron autoridades el jueves. Diez personas siguen desaparecidas.

Las operaciones de dragado y búsqueda en el río Wujiang continúan, según un comunicado del condado de Pengshui, a las afueras de la ciudad suroccidental de Chongqing, donde la caída de rocas y tierra sepultó más de 10 edificios residenciales y un minibús el 17 de julio.

El deslizamiento dejó 10 heridos, tres de los cuales ya fueron dados de alta del hospital. Más de 1.100 residentes fueron evacuados y el tráfico en la zona afectada se reanudará pronto, indicó el comunicado.

Las autoridades han desplegado buzos y robots submarinos para ayudar en las operaciones de búsqueda en el río.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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